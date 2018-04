Transgaz demareaza lucrarile pentru gazoductul ce leaga Romania de Bulgaria, Ungaria si Austria

Conform documentului, fiecare statie va fi echipata cu cate doua agregate de comprimare (unul in functiune si unul de rezerva) si va avea capacitatea tehnica de asigurare a fluxului bidirectional de gaze naturale.Contractul de executie a celor trei statii de comprimare gaze naturale a fost castigat de un consortiu de firme romanesti, condus de INSPET SA Ploiesti.Valoarea contractului este 288,7 milioane lei, la care se adauga TVA.Potrivit comunicatului, importanta strategica a proiectului a determinat Uniunea Europeana sa se implice in finantarea proiectarii celor trei statii de comprimare, printr-un grant in valoare de 1.519.342 euro, reprezentand 50% din cheltuielile eligibile estimate.Pe langa cele trei statii de comprimare, proiectul BRUA Faza 1 presupune si constructia conductei de transport gaze naturale Podisor-Recas in lungime de 479 kilometri, cu diametrul de 32' (Dn 800) si presiunea de proiectare de 63 bar.Valoarea totala estimata pentru Faza I este de 478,6 milioane de euro. Uniunea Europeana acopera 179,3 milioane de euro, printr-un al doilea grant, care reprezinta 40% din cheltuielile eligibile estimate. La finalizarea fazei I se va asigura fluxul de gaze naturale spre: Ungaria, prin interconectorul Horia - Csanadpalota a 1,75 miliarde de Smc/an (200.000 Smc/h; Smc - Standard Metru Cub - n. r.), la 40 bar la granita; Bulgaria prin interconectorul Giurgiu - Ruse a 1,5 miliarde de Smc/an (171.000 Smc/h), la 30 bar la granita.Termenul estimat de finalizare este 31 decembrie 2019."Realizarea infrastructurii BRUA Faza 1 va contribui in mod semnificativ la ridicarea nivelului de securitate energetica a Romaniei si va permite deschiderea de noi oportunitati pentru implicarea furnizorilor de echipamente si servicii energetice.Proiectul BRUA Faza 1 va asigura crearea de noi locuri de munca pentru lucrarile de executie si pentru exploatare pe teritoriul Romaniei.Investitia in cele trei statii de comprimare gaze naturale constituie o dovada in plus a capacitatii companiei Transgaz de a realiza proiecte investitionale strategice, ambitioase, care sa asigure dezvoltarea durabila a Sistemului National de Transport gaze naturale si alinierea acestuia la standardele europene de performanta si competitivitate", a declarat directorul general al Transgaz, Ion Sterian, dupa semnarea ordinului de incepere a lucrarilor la statiile de comprimare.Proiectul BRUA Faza I este considerat un proiect prioritar la nivel regional. El este inclus in lista proiectelor CESEC (Central East South Europe Gas Connectivity), pentru ca aduce o contributie semnificativa la cresterea sigurantei in aprovizionarea cu gaze naturale si a gradului de interconectivitate regionala.SNTGN Transgaz Medias este operatorul tehnic al Sistemului National de Transport (SNT) gaze naturale si asigura indeplinirea strategiei nationale privind transportul intern si international al gazelor naturale si dispecerizarea gazelor naturale, in conditii de eficienta, transparenta, siguranta, acces nediscriminatoriu si competitivitate; precum si cercetarea si proiectarea in domeniul specific activitatii sale, cu respectarea cerintelor legislatiei europene si nationale, a standardelor de calitate, performanta, mediu si dezvoltare durabila.