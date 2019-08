Transgaz si Black Sea Oil & Gas au semnat ordinul de incepere a lucrarilor pentru preluarea gazelor din perimetrul Midia

La eveniment au participat Ministrul Economiei, Niculae Badalau, si seful Cancelariei Prim-ministrului, Costin Mihalache, care a prezentat mesajul Premierului Romaniei, Viorica Dancila.Proiectul Transgaz "Extindere SNT Vadu-T1" consta in construirea unei conducte cu diametrul de O20" (Dn 500), proiectata pentru a transporta gaze naturale la o presiune de 55 bar, in lungime totala de aproximativ 24,37 km, care va conecta Tarmul Marii Negre cu Sistemul National de Transport - conducta T1 pe directia Tarmul Marii Negre - Corbu - Sacele - Cogealac - Gradina. Termenul estimat de finalizare este anul 2021, potrivit unui comunicat de presa remis Business24.Proiectul MGD consta in saparea a cinci sonde de productie (o sonda pe zacamantul Doina si patru sonde pe zacamantul Ana), un ansamblu submarin de productie pe zacamantul Doina care va fi conectat printr-o conducta de 18 km la platforma de productie automatizata amplasata pe zacamantul Ana. O conducta submarina de 121 km va asigura transportul gazelor de la platforma Ana la tarm, unde urmeaza 4,1 km de conducta subterana pana la noua statie de tratare a gazelor ("STG") . Gazele tratate vor fi livrate prin statia de masurare a gazelor localizata in perimetrul STG catre SNT operat de Transgaz. Se estimeaza ca productia de gaze va incepe in trimestrul 1 al anului 2021."Asistam astazi la un moment foarte important pentru economia romaneasca. Pornim impreuna doua proiecte, Proiectul de Dezvoltare Gaze Naturale Midia al Black Sea Oil & Gas si Extinderea Sistemului National de Transport dezvoltata de Transgaz, care vor aduce beneficii pentru romani si pentru economie prin contributia majora la valorificarea gazelor naturale din Marea Neagra. Extinderea Sistemului National de Transport este una dintre cele mai importante lucrari dezvoltate de Transgaz si reprezinta punctul de plecare pentru intrarea gazelor din Marea Neagra in economia romaneasca si in circuitul international. Felicit echipele Transgaz si Ministerului Economiei pentru activitatea sustinuta pe care o deruleaza in vederea dezvoltarii infrastructurii energetice a Romaniei. Doresc succes Black Sea Oil & Gas in acest proiect, ii incurajez sa isi consolideze si diversifice investitiile in industria petroliera si petrochimica din Romania si ii asigur de intregul sprijin al Guvernului pentru dezvoltarea unor proiecte cu beneficii atat pentru romani cat si pentru economia romaneasca", a declarat Costin Mihalache in mesajul transmis din partea premierului Viorica Dancila.Ministrul Economiei, Niculae Badalau, a adaugat: "Acest proiect va acoperi 10% din necesarul anual de gaze naturale al Romaniei, si, mai mult decat atat, reprezinta o contributie importanta la nivel national, cat si pentru dezvoltarea economica si sociala a comunitatilor locale. Este rezultatul unei investitii care pana in acest moment s-a ridicat la suma de 200 milioane de dolari, iar alte 400 de milioane urmeaza sa fie investite de Black Sea Oil & Gas pana la finalizarea constructiei, ceea ce demonstreaza angajamentul nostru pentru sustinerea mediului de afaceri din Romania"."Transgaz isi respecta misiunea de a functiona precum un furnizor de securitate energetica nationala si regionala, prin investitiile de importanta strategica pe care le desfasoara atat in Romania, cat si in Republica Moldova, unde construim gazoductul Ungheni-Chisinau. Totodata, Transgaz prin dezvoltarile Sistemului National de Transport Gaze Naturale, isi aduce contributia substantiala la dezvoltarea economica si sociala a Romaniei. Realizam aceste obiective deosebit de importante prin lucrarile de extindere a SNT, care vor permite tuturor comunitatilor locale sa fie conectate la reteaua de gaze, dar si prin proiecte strategice, precum BRUA, care vor aduce beneficii economice si sociale semnificative pentru Romania, permitand atingerea potentialului pe care tara noastra il are. Putem afirma cu responsabilitate ca energia reprezinta resursa prezentului si a viitorului, iar infrastructura energetica reprezinta un vector sustenabil prin care aceasta resursa este transformata in oportunitati concrete. Transgaz ramane un partener serios pentru toti investitorii interesati in dezvoltarea economica", a declarat domnul Ion Sterian, Directorul General al SNTGN Transgaz, cu prilejul semnarii ordinului de incepere a lucrarilor."Suntem foarte incantati ca am ajuns intr-o noua etapa in proiectul nostru de pionierat din largul Marii Negre, alaturi de partenerii nostri de la Transgaz. Ii multumim domnului Director General Sterian si echipei sale pentru abordarea proactiva si profesionista care a facut posibila ajungerea in acest punct" a declarat Mark Beacom comentand asupra semnarii ordinului.