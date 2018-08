Transgaz va investi 360 de milioane de euro in conducta care va prelua gazele din Marea Neagra

"Obiectivul major al acestei investitii consta in construirea unei conducte telescopice de transport gaze naturale Tuzla-Podisor, in lungime de 308,3 km si Dn 1200 respectiv Dn 1000, care sa faca legatura intre resursele de gaze naturale disponibile la tarmul Marii Negre si coridorul Bulgaria-Romania-Ungaria-Austria, astfel asigurandu-se posibilitatea transportului gazelor naturale spre Bulgaria si Ungaria prin interconectarile existente Giurgiu-Ruse (cu Bulgaria) si Nadlac-Szeged (cu Ungaria) ", se arata in documentul mentionat.De asemenea, aceasta conducta se va interconecta cu actuala conducta internationala de transport gaze naturale Tranzit 1 (Isaccea-Negru Voda).Capacitatea de transport va fi de 8,14 milioane de metri cubi pe an, iar investitia estimata se ridica la 360,36 milioane de euro.In prezent sunt finalizate studiul de fezabilitate si cel de impact asupra mediului si a fost obtinuta autorizatia de construire. Decizia finala de investitie va fi luata in acest an, iar constructia este prevazuta pentru perioada 2019-2020.Transgaz estimeaza ca punerea in functiune si intrarea in operare vor avea loc in anul 2020, dar calendarul estimativ de dezvoltare a proiectului poate suferi modificari, in functie de evolutia proiectelor offshore din amonte.