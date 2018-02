Ungaria cumpara gaze romanesti in urmatorii 15 ani. Orban anunta sfarsitul erei monopolului rusesc

Intr-o conferinta de presa, Viktor Orban a informat ca trei companii ungare au castigat o licitatie pentru gazele din Romania, dar nu a dezvaluit numele celor trei companii."In scurt timp vom semna un acord care ne va permite ca, in urmatorii 15 ani, sa importam peste patru miliarde metri cubi de gaze naturale din Romania", a spus Orban."Era monopolului gazelor rusesti va ajunge la final in Ungaria, deoarece vom putea sa ne acoperim peste jumatate din importuri din alte surse, in acest caz din Romania", a adaugat premierul ungar.Anterior, agentia ungara de presa MTI a anuntat ca Romania va pune la punct conditiile tehnice pentru exporturile de gaze naturale spre Ungaria pana in 2020, in conformitate cu acordul semnat luni la Bucuresti de ministrii de Externe din cele doua tari, Peter Szijjarto si Teodor Melescanu Potrivit lui Peter Szijjarto, incepand din anul 2022, cantitati de gaze naturale extrase din Marea Neagra vor putea fi livrate Ungariei. Szijjarto a adaugat ca firmele ungare si-au rezervat deja intreaga capacitate de 4,4 miliarde metri cubi pe an conductei de aprovizionare care leaga Romania de Ungaria.In replica, ministrul de Externe, Teodor Melescanu, a declarat miercuri referitor la intrevederea cu omologul sau ungar, Peter Szijjarto, ca nu a semnat niciun acord cu acesta si ca a convenit cu oficialul ungar ca discutiile Romania-Ungaria "trebuie sa se concentreze cu precadere pe ceea ce este baza solida - pe relatiile economice si pe dezvoltarea acestor relatii".Seful diplomatiei romane a detaliat ca a avut cu omologul sau ungar discutii pe "ideea deschiderii a doua noi puncte de frontiera in relatia cu Ungaria" si pe probleme legate de interconectarea energetica. In context, el a vorbit despre proiectul UE, finantat partial de Uniunea Europeana, conducta Bulgaria-Romania-Ungaria-Austria - BRUA.