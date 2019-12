Ungaria cauta un nou acord de aprovizionare cu gaze naturale din Rusia

Ungaria importa majoritatea gazelor naturale din Rusia iar contractul expira pana in 2020.Consumul anual de gaze naturale al Ungariei este de aproximativ 10 miliarde metri cubi iar autoritatile au anuntat ca au in depozite intreaga cantitate necesara pentru aceasta iarna.Statul din Europa Centrala primeste majoritatea gazelor printr-un gazoduct care traverseaza Ucraina.Actualul acord prin care Rusia livreaza gaze Ucrainei si altor tari din Europa expira dupa 31 decembrie 2019. Un nou acord nu a fost inca semnat iar negocierile sunt in impas.Gazprom asigura o treime din necesarul de gaze naturale al Europei. Grupul rus aprovizioneaza Europa cu gaze naturale prin trei rute principale: conductele din Ucraina, ruta Yamal-Europe, via Belarus si Polonia, precum si gazoductul Nord Stream, care face legatura intre Rusia si Germania, via Marea Baltica.