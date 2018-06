Ungurii boicoteaza gazoductul care leaga Romania de Austria: S-ar cheltui degeaba un miliard de dolari

Potrivit FGSZ, interconectorul dintre Romania si Ungaria permite transportul unei cantitati de gaze de 4,4 miliarde de metri cubi de gaze care nu sunt rusesti, spre Ungaria."Transportul unor cantitati de gaze din surse variate va fi posibila spre Slovacia, Ucraina, Serbia, Bosnia-Hertegovina, Croatia si, indirect, spre Austria", arata prezentarea companiei.Gazele vor proveni din Marea Neagra, din Azerbaidjan si din alte surse, ca gaz natural lichefiat.", sustin reprezentantii operatorului maghiar de transport.Aceasta in conditiile in care FGSZ a achizitionat compania care opereaza interconectorul de gaze Ungaria-Slovacia, pe unde ar putea fi transportat gazul mai departe.Capacitatea de transport din Romania spre Ungaria a fost supralicitata de cinci ori in decembrie 2017, in cadrul procesului de open-season, adica rezervare de capacitate. Companiile care au castigat trebuie sa confirme adjudecarea acestui drept pana in 14 decembrie 2018.