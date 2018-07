Vicepresedinte CE: Romania este prima tara care a exportat gaze. Acum raspunderea depaseste cadrul national

Sefcovic, care are in portofoliu coordonarea Uniunii Energetice, a participat la un forum organizat la Bucuresti pe tema oportunitatilor in sectorul energetic in timpul presedintiei Romaniei la Consiliul UE.Declaratia sa vine in contextul in care Comisia Europeana a declansat de mai multi ani o procedura de infringement impotriva Romaniei pentru blocarea exporturilor de gaze."Chiar daca nu toata lumea isi aduce aminte de aceste lucruri, Romania este prima tara europeana care a exportat gaz, ati marcat aceste lucruri in Europa, ati aratat ce inseamna interconectivitatea inainte ca aceasta sa devina tema si efortul Uniunii Energiei. Cunoasteti aceste lucruri inca de acum 60 de ani, cand ati inceput proiectele energetice. Care este diferenta intre ce se intampla atunci si acum? Acum sunteti parte a celei mai mari economii a Planetei si raspunderea dumneavoastra depaseste cadrul national si cadrul regional si sunteti un partener important pentru siguranta energetica a intregii Europe", a sustinut Sefcovic.El a amintit ca Romania poate juca un rol substantial si datorita zacamintelor care vor fi extrase din Marea Neagra."Exista o perspectiva noua si promitatoare a extractiei de gaze din Marea Neagra si ma bucur ca lucrati indeaproape cu noi pentru a ne asigura ca proiectul BRUA si alte conducte de interconectare vor fi construite, pentru a oferi noi posibilitati pentru consolidarea pietei interne a energiei, mai ales in aceasta parte a Europei care a depins foarte mult de gazul rusesc pentru o perioada lunga", a continuat oficialul european.In ceea ce priveste proiectul BRUA, el asigurat ca acesta este considerat de Uniunea Europeana un proiect de importanta strategica, cu un sprijin financiar substantial.