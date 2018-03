Frigul din ultimele zile a provocat o scumpire serioasa a gazelor in Europa

Vineri, pe piata spot din Londra, pretul gazelor naturale a urcat joi la nivelul record de 275 de penny pentru 100.000 de BTU (unitate de masura pentru caldura),, transmite Reuters.Importatorii europeni concureaza cu cei din Asia pentru cargourile cu LNG (gaz natural lichefiat) din Qatar si SUA, sustin traderii. Acestia se asteapta ca dificultatile legate de furnizarea gazelor sa se atenueze saptamana viitoare, in urma incalzirii vremii.Datele Thomson Reuters Eikon arata ca in Europa Occidentala vor urma temperaturi normale pentru aceasta perioada a anului, de aproximativ 5 grade Celsius.In Olanda, peste 200 de mari companii au fost somate de Guvern ca pana in anul 2022 sa inceteze sa se mai aprovizioneze cu gaze naturale produse la zacamantul Groningen, unde exploatarea acestora provoaca seisme care afecteaza locuintele din regiune. In Marea Britanie, compania Centrica a decis sa inchida cea mai mare capacitate de stocare a gazelor naturale.Stocurile de gaze naturale din depozitele subterane din Marea Britanie, Belgia si Franta sunt la cel mai redus nivel din 2015, iar livrarile de LNG (gaze naturale lichefiate) sunt insuficiente, din cauza cererii ridicate din Asia.Piata nu este foarte ingrijorata, deoarece deseori februarie este cea mai rece luna a iernii si, exceptand cazul in care se intampla ceva neasteptat, cererea de iarna ar urma sa se incheie, declara recent Tor Martin Anfinnsen, vicepresedinte de marketing la Statoil ASA, cel mai mare producator de gaze naturale din Norvegia.Pe masura ce se apropie primavara si vara, consumul si preturile scad, ceea ce duce la diminuarea cantitatilor de gaze naturale lichefiate care ajung in Europa.In plus, in acest an, oferta de LNG va fi mai mare, gratie proiectului Yamal inaugurat recent de Rusia, precum si a terminalului de export de la Cove Point, de pe coasta Golfului Mexic.Pietele globale de gaze naturale au fost afectate saptamana aceasta si de cutremurul din Papua Noua Guinee, care a provocat intreruperea furnizarii de LNG. Ca rezultat, pe piata spot din Asia, pretul LNG a urcat cu 5%, la 8,80 dolari pentru 1.000.000 de BTU (mmBtu).