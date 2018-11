Romanii au cumparat cu 30% mai mult lemn de foc in 2018

Astfel, pana la finalul lunii octombrie, Romsilva a vandut direct populatiei 1.365.888 metri cubi lemn pentru foc, la un pret mediu de 170 de lei pe metru cub, fara taxa pe valoare adaugata.Conform estimarilor, regia va furniza direct populatiei, pana la finele lui 2018, un volum de 1,7 milioane de metri cubi lemn pentru foc."Pretul lemnului pentru foc variaza in functie de specie, sortiment si conditiile de livrare. Cele mai mari cantitati de lemn pentru foc, aproximativ 70%, sunt disponibile la depozitele temporare amenajate de ocoalele silvice din cadrul Romsilva la drumurile auto, costurile de transport nefiind incluse in pret", se arata in comunicatul Romsilva.Reprezentantii regiei sustin ca s-a reusit in ultimii doi ani cresterea volumului de lemn pentru foc, de la aproximativ 840.000 de metri cubi in 2016 la 1 milion de metri cubi in 2017, lemnul provenind in principal din lucrari de ingrijire si de igienizare a padurilor."Pentru a veni in sprijinul persoanelor interesate, Romsilva a demarat o campanie de informare privind achizitia de lemn pentru foc, toate informatiile referitoare la oferta disponibila fiind afisate la sediile ocoalelor silvice din cadrul regiei si sediile primariilor, precum si prin anunturi in presa locala. Informatii centralizate la nivelul directiilor silvice sunt prezentate pe pagina de internet a Regiei Nationale a Padurilor - Romsilva, www.rosilva.ro, la sectiunea 'Informare publica - Disponibil lemn foc pentru populatie', toate informatiile fiind actualizate de doua ori pe luna", se arata in comunicat.Regia Nationala a Padurilor - Romsilva administreaza 3,14 milioane de hectare paduri proprietatea publica a statului si asigura servicii silvice pe baze contractuale pentru aproximativ 1 milion de hectare de paduri aflate in alte forme de proprietate.