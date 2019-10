Schweighofer: Pretul lemnului romanesc e nerealist, scoate industria lemnului din competitia internationala

Mai multi membri ai conducerii Schweighofer Group de la sediul central de la Viena, cat si conducerea filialei romanesti a companiei, au prezentat recent viziunea lor asupra situatiei industriei romanesti a prelucrarii lemnului.Directorul Schweighofer Romania, Dan Banacu, a atras atentia ca pretul ridicat de achizitie a bustenilor produsi in Romania a avut ca efect scaderea exporturilor romanesti de cherestea in anul 2018 la aproximativ jumatate din volumul anului 2017. Astfel, daca la finalul anului 2017 exporturile totale romanesti de cherestea inglobau 1.181.660 metri cubi, la finalul anului 2018 acestea scazusera la 672.980 metri cubi, potrivit graficelor prezentate de Schweighofer Romania, care citeaza informatii oferite de Intrastat - Sistemul de colectare a datelor statistice privind comertul cu bunuri intre tarile din Uniunea Europeana.Seful Schweighofer Romania a argumentat ca pretul prea mare al bustenilor vandut de furnizorii de lemn romanesc este motivul pentru care sectorul romanesc de prelucrare a lemnului devine necompetitiv pe plan international."Se vede un declin puternic al exporturilor de cherestea, se vede o injumatatire a exporturilor de lemn, si asta are o singura cauza - scaderea competitivitatii sectorului forestier romanesc. (...). Suntem intr-o situatie in care preturile in Romania depasesc cu mult preturile europene pentru acelasi sortiment de lemn si pentru aceleasi conditii de livrare", a afirmat Dan Banacu.Acesta a sustinut ca pretul cerut de furnizorii romani de materie prima lemnoasa nu are legatura cu realitatea."Astazi noi platim 86 de euro (pe metrul cub de busteni de conifere din care se face cheresteaua de calitate superioara, n.r.), in timp ce in Austria se platesc 65 de euro pe metrul cub, in Republica Ceha 50 de euro, in Germania 55 de euro, iar in Slovacia 65 de euro. Trebuie sa stiti ca pretul lemnului in cherestea reprezinta 80% din costuri. In conditiile in care costurile mele sunt din start cu 30% mai mari decat ale competitorului meu din Germania, in Romania nu suntem niciodata competitivi pe piata internationala. Aceasta cifra ne scoate afara nu pe noi, ci tot sectorul romanesc este scos din competitie prin preturi care nu au legatura cu realitatea. E vorba de pretul de achizitie la poarta fabricii, mai precis la drumul auto forestier", a explicat Dan Banacu.Seful Schweighofer Romania a subliniat ca diferentele de achizitie intre tari in ceea ce priveste bustenii din care se produce alt tip de cherestea, cea de calitate inferioara, sunt si mai mari, in unele cazuri chiar duble."In Austria, aceeasi cantitate de lemn se poate cumpara la jumatate de pret. Realizati ce inseamna in produsul finit aceasta diferenta? Daca 80% din costuri este pretul cherestelei, munca aproape nu mai conteaza. Este o diferenta uriasa care ne face necompetitivi", a precizat Dan Banacu.Acesta a subliniat ca unul dintre motivele pretului mare al lemnului de origine romaneasca este structura costului lemnului romanesc, care este o chestiune specifica Romaniei, fiind insa diferita de structura costului furnizorilor de lemn din alte tari.De asemenea, seful Schweighofer Romania a explicat ca Schweighofer Romania cheltuieste suplimentar 10 euro pe fiecare metru cub de lemn romanesc achizitionat din cauza specificului mediului romanesc al exploatarii padurii, care, spre deosebire de orice alte exploatari lemnoase din Europa, necesita verificari de calitate suplimentare."O alta caracteristica a costului lemnului romanesc este faptul ca noi la Schweighofer Romania masuram dimensiunea bustenilor de cinci ori pana poarta fabricii. Masuram prima data lemnul inainte de sa facem Planul de Amenajament. Il masuram a doua oara cand il alocam companiei de recoltare a lemnului, a treia oara atunci cand compania de recoltare taie lemnul din padure, masuram dimensiunea lemnului a patra oara cand incarcam camionul, si masuram a cincea oara atunci cand camionul furnizorului ajunge la poarta fabricii. La fiecare masurare se adauga 2 euro la costul metrului cub. Deci se adauga 10 euro pe metrul cub doar pentru necesitatea de a masura de cinci ori, in loc sa masuram doar o singura data, asa cum facem ca si procedura generala in oricare alte tari europene de unde recoltam lemn", a adaugat managerul general al Schweighofer Romania.Pe de alta parte, acesta a criticat si modalitatea de stabilire a pretului de vanzare a bustenilor realizata de legislatia romaneasca."Pe de alta parte, preturile pentru recoltarea lemnului romanesc se stabilesc in Romania dupa anumite reguli si legi, si din nefericire felul in care se realizeaza calculul (de catre autoritati, n.r.) nu reflecta si ceea ce se intampla pe alte piete. In Romania pretul urca mereu, pretul poate doar sa creasca, administratorii (loturilor de padure, n.r.) nu pot scadea pretul in cazul in care le scade cererea de achizitie de busteni, si nu pot scadea pretul de vanzare nici daca reusesc sa isi administreze mai eficient padurea. Aceste posibilitati nu exista in prezent si ar trebui imbunatatite in viitor", a estimat Dan Banacu.Directorul Schweighofer Romania a aratat ca firma a procesat in 2018 aproximativ 6% din lemnul comercializat in Romania, "deci nu 96%", si a importat aproximativ 46% din lemnul pe care l-a procesat in fabricile din Romania. Anul acesta proportia lemnului importat depaseste 50%.Pe de alta parte, reprezentantul Consiliului de Administratie al Holzindustrie Schweighofer Group, Jurgen Bergner, a sustinut ca strategia companiei pentru activitatea din Romania este in prezent cresterea productivitatii in cele trei fabrici din Romania."Provocarea noastra curenta este sa crestem productivitatea in cele 3 fabrici de cherestea din Romania. Intreg sectorul forestier romanesc are nevoie sa fie competitiv fata de alte tari, iar aceasta este tinta noastra in Romania, vrem sa dezvoltam o industrie de prelucrare a lemnului sustenabila si care sa fie capabila sa concureze pe pietele internationale", a afirmat Jurgen Bergner.Acesta a subliniat ca preturile necompetitive de achizitie a materiei prime lemnoase afecteaza nu doar Schweighofer Romania, ci intreaga industrie romaneasca de prelucrare a lemnului."Nu e vorba doar de cat vom plati noi (pentru achizitia de busteni din Romania, n.r.), ci de cat va plati piata. Deci nu e vorba numai de firma noastra, ci e vorba despre pretul la care toate companiile de procesare a lemnului din zona central-europeana isi vor cumpara materia prima si despre cum toate companiile romanesti de procesare a lemnului isi vor cumpara lemnul", a declarat pentru AGERPRES Jurgen Bergner.Reprezentantul Consiliului de Administratie al Holzindustrie Schweighofer Group a pretins ca firma austriaca continua sa cumpere busteni romanesti in acest context de preturi necompetitive deoarece doreste sa sprijine industria de prelucrare a lemnului din Romania."In final scopul e sa dezvoltam industria de prelucrare a lemnului din Romania. Cumparam lemn din padurile romanesti si acest lucru reprezinta contributia noastra. Mi-as dori ca lemnul pe care il prelucram in Romania sa fie 100% lemn romanesc. Contributia noastra la economia romaneasca e faptul ca luam busteanul, il transformam intr-un produs cu valoare adaugata si facilitam astfel altor companii din Romania sau din afara tarii sa foloseasca acest produs, iar modelul nostru de sustenabilitate este sa procesezi lemnul chiar unde creste, ori asta inseamna, in mod ideal, sa folosim lemn romanesc", a afirmat Jurgen Bergner.Mai mult decat atat, acesta a sustinut ca lemnul romanesc este nu numai mai scump, ci si mai slab calitativ pentru utilizarea in constructii decat lemnul provenit din tarile din jurul Romaniei. Reprezentantul Consiliului de Administratie al Holzindustrie Schweighofer Group a declarat ca lemnul romanesc are o densitate mai mica decat lemnul din tarile din Europa Centrala, este mai usor, ceea ce il face mai putin rezistent in constructii, ceea ce produce procesatorului si un dezavantaj economic in comercializarea pentru piata constructiilor.Intrebat care ar fi motivul pentru care Schweighofer Romania continua sa cumpere busteni din Romania in contextul in care acestia sunt mult mai scumpi decat cei din alte tari central-europene, dar si mai slab calitativi, Jurgen Bergner a sustinut ca Holzindustrie Schweighofer Group are o responsabilitate sociala fata de locurile de munca create in Romania."Avem o responsabilitate sociala ca si corporatie, avem 2.700 de angajati in fabricile noastre din Romania, am creat alte 4.000 de joburi indirecte in sector. Piata se regleaza singura, dar noi credem in investitiile noastre din Romania si cred ca exista un potential urias in sectorul forestier romanesc", a afirmat reprezentantul Consiliului de Administratie al Holzindustrie Schweighofer Group.In ceea ce priveste imaginea pe care Schweighofer Romania a avut-o in ultimii ani in societatea romaneasca, Bergner a subliniat ca firma nu se afla in niciun caz intr-o pozitie dominanta pe piata romaneasca a exploatarii de lemn."Atunci cand esti un jucator mare din industria forestiera si activezi intr-o tara cu o industrie de profil imprastiata in multe puncte mici, intoteauna te gasesti intr-o pozitie dominanta. Insa din punct de vedere al cifrelor, noi cumparam 6% din lemnul recoltat anual in Romania, deci suntem departe de a fi intr-o pozitie dominanta in Romania, ci sunt alti competitori mult mai mari decat noi. Nu cred ca suntem vazuti in societatea romaneasca drept o companie dominanta in zona exploatarii lemnului, cred ca oamenii ne vad drept un jucator de pe aceasta piata si cred ca trebuie sa urmam regulile si procedurile noastre, fara sa ne gandim la ce gandesc altii despre noi. Fie ai principii, fie nu le ai, iar noi am dovedit in multe cazuri, in discutiile cu distribuitorii sau cu clientii, acestia sunt impresionati de ceea ce vad la noi, pentru ca isi dau seama ca toate zvonurile negative care circula sunt simple zvonuri si nu sunt bazate pe realitate", a comentat reprezentantul Consiliului de Administratie al Holzindustrie Schweighofer Group.Compania Holzindustrie Schweighofer opereaza in Romania 3 fabrici de cherestea, ultima deschisa la Reci in 2015, si doua fabrici de productie de materiale lemnoase pentru industria mobilei, ultima deschisa la Comanesti in 2010.