Al doilea furnizor de gaze al Europei, dupa Rusia, intra in greva: Muncitorii de pe platforme vor salarii mai mari, pretul petrolului explodeaza

Aceasta este cea mai mare greva care afecteaza sectorul petrolier din Norvegia dupa cele 16 zile de proteste din 2012 care au redus productia de titei a Norvegiei cu aproximativ 13% si productia de gaze naturale cu 4%.Norvegia este cel mai mare producator de petrol din Europa Occidentala iar greva din tara a facut ca pretul barilului de titei Brent sa creasca cu 1,2%, pana la 79,03 dolari, dupa un avans de 1,2% in cursul zilei de luni pe fondul ingrijorarilor cu privire la livrarile globale.La scurt timp dupa ce a expirat termenul limita fixat pentru miezul noptii, un meditator desemnat de stat a anuntat ca discutiile dintre doua sindicate (Safe si YS) si Asociatia armatorilor norvegieni, care ii reprezinta pe angajatorii platformelor petroliere, s-au incheiat fara a se ajunge la un acord. "Pozitiile partilor sunt atat de indepartate incat nu are rost sa prezinti o propunere care sa fie recomandata ambelor parti", a declarat mediatorul Carl Petter Martinsen.Sindicatul Safe vrea ca drepturile de pensie sa fie aceleasi pentru toti indiferent daca un angajat este nou intr-o companie sau are mai multi ani de experienta. In plus, sindicatul vrea ca salariile pentru muncitorii care lucreaza in domeniul forajelor sa fie similare cu cele ale angajatilor companiilor petroliere, care sunt mai mari.Asociatia armatorilor norvegieni sustine ca sindicatul Safe ar solicita o majorare salariala de 50.000 de coroane (6.224 dolari) pentru un muncitor necalificat, echivalentul unei majorari de 8% fata de nivelul actual al salariilor. Insa liderul Safe a dezmintit aceste cifre.Aproximativ 670 de muncitori au incetat lucrul incepand de marti si alti 901 muncitori li se vor alatura incepand cu ziua de duminica daca disputa nu se va solutiona, a avertizat Safe. In total un numar de pana la 2.250 de muncitori ar putea sa se alature actiunii de protest, sustine Safe. Aceasta in conditiile in care, potrivit datelor statistice oficiale, in 2017 sectorul petrolier din Norvegia avea 50.700 de muncitori angajati in mod direct, dintre care 26.700 lucrau in productie si 23.500 in servicii conexe.Potrivit unui raport al grupului petrolier BP, Norvegia a produs anul trecut o cantitate de 1,97 milioane barili de petrol si gaze naturale lichide pe zi in timp ce productia de gaze naturale a fost de 123 miliarde mei cubi, ceea ce face din Norvegia al saptelea producator mondial de gaz naturale si al doilea mare furnizor al Europei, dupa Rusia.