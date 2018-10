Arabia Saudita sustine ca nu intentioneaza sa introduca un embargou petrolier, ca in 1973

Administratia Trump a transmis vineri un nou avertisment Arabiei Saudite, evocand posibile sanctiuni daca se dovedeste ca aceasta a fost in spatele disparitiei jurnalistului Jamal Khashoggi. Acest critic vocal al regimului saudit condus de printul Mohammed bin Salman, a fost vazut ultima data pe 2 octombrie atunci cand a intrat in consulatul Arabiei Saudite la Istanbul, informeaza Itar Tass."Nu exista o astfel de intentie", a spus Khalid al-Falih intrebat daca ar putea fi repetat embargoul petrolier din 1973. "Acest incident va trece. Arabia Saudita este o tara responsabila, de decenii am utilizat politica noastra petroliera drept un instrument economic responsabil si am izolat-o de politica", a adaugat oficialul saudit.Khalid al-Falih a subliniat ca, daca pretul petrolului va creste, acest lucru va incetini economia globala si va declansa o recesiune dar a apreciat ca, desi luna viitoare ar urma sa intre in vigoare sanctiunile impotriva Iranului, nu exista nicio garantie ca pretul petrolului va creste."Nu va pot oferi garantii, pentru ca nu pot face previziuni cu privire la ce se va intampla cu alti furnizori", a spus Falih intrebat fiind daca pretul barilului de petrol va ajunge din nou la nivelul de 100 de dolari. "Avem sanctiunile impuse Iranului si nimeni nu stie care vor fi exporturile iraniene. In al doilea rand, exista posibilitatea scaderii productiei in alte tari precum Libia, Nigeria, Mexic si Venezuela. Daca de pe piata vor disparea trei milioane de barili pe zi nu vom putea acoperi acest volum. Astfel ca ne vom utiliza rezervele", a spus Khalid al-Falih.Ministrul saudit al Energiei a spus ca, in scurt timp, tara sa isi va majora productia la 11 milioane barili pe zi, de la nivelul actual de 10,7 milioane barili pe zi, avand capacitatea de a ajunge pana la o productie de 12 milioane barili pe zi. In plus, anul viitor productia mondiala de petrol ar putea beneficia de contributia unor tari precum Brazilia, Kazahstan si SUA, a adaugat Khalid al-Falih.