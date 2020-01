Barilul de petrol Brent a depasit pragul de 70 de dolari, ca urmare a tensiunilor dintre SUA si Iran

Barilul de petrol din Marea Nordului cu furnizarea in martie a atins nivelul de 70,73 dolari, la ora 3:40 GMT, pe piata futures de la Londra ICE, insa, ulterior, ascensiunea s-a mai moderat, ajungand la 70,16 dolari la 8:58 GMT, cu 2,27% mai mult fata de inchiderea sesiunii anterioare.Pretul petrolului nu mai depasise pragul de 70 de dolari din 16 de septembrie, cand a ajuns la 71,95 dolari, insa a incheiat acea sesiune de tranzactionare sub acest nivel.Amenintarile incrucisate dintre Washington si Teheran, care a anuntat represalii dupa atacul aerian american, dau nastere unor temeri privind un conflict in Orientul Mijlociu, ceea ce ar fi o amenintare pentru aprovizionarea cu petrol, atat din Iran, cat si din Irak si alte tari din zona.Circa o cincime din cantitatile de petrol la nivel global trec prin Stramtoarea Ormuz, o enclava strategica intre Oman si Iran.