BP: Romania a fost anul trecut al patrulea producator de petrol din UE

Principalul producator din UE a fost Marea Britanie, cu 50,8 milioane de tone, in crestere cu 9%, urmata de Danemarca, cu 5,7 milioane de tone (in scadere cu 15,9%), si de Italia, cu 4,7 milioane de tone (in crestere cu 12,9%).La nivel mondial, anul trecut s-au extras 4,474 miliarde de tone de petrol, in plus cu 2,2% fata de anul precedent.Cel mai mare producator de petrol din lume raman Statele Unite ale Americii, cu o productie de 669,4 milioane de tone, cu 16,6% mai mult fata de anul 2017. Pe locul doi este situata Arabia Saudita, cu 587,3 milioane de tone, in plus cu 3,4%, iar pe locul trei se afla Federatia Rusa, cu 563,3 milioane de tone, in crestere cu 1,6%.In ceea ce priveste rezervele dovedite de petrol, Romania este pe locul doi in UE, cu 600 de milioane de barili pe zi (aproximativ 100 de milioane de tone), devansand Danermarca si fiind la egalitate cu Italia. Inaintea tarii noastre se afla doar Marea Britanie, cu 2,5 miliarde de barili pe zi (300 de milioane de tone).In total, in lume, rezervele dovedite de petrol se ridica la 1.729 miliarde de barili pe zi (244 de miliarde de tone) .