Cererea de titei pe plan mondial a inregistrat in 2019 cea mai lenta crestere de la criza financiara din 2008 incoace

"Situatia devine din ce in ce mai nesigura ... cresterea cererii de titei pe plan mondial a fost foarte lenta in primele sase luni din 2019", apreciaza organizatia cu sediul la Paris.In mai, cererea globala a scazut cu 160.000 barili pe zi (bpd), comparativ cu perioada similara din 2018. In perioada ianuarie-mai 2019, cererea globala de petrol a crescut cu 520.000 bpd, cel mai lent ritm din 2008."Perspectivele unui acord comercial intre China si SUA s-au inrautatit. Aceasta ar putea duce la o scadere a activitatii economice pe plan global si la o cerere mai scazuta de titei", se arata in raportul IEA.De asemenea, institutia a inrautatit estimarea privind cresterea cererii de petrol pe plan mondial in 2019 si in 2020 la 1,1 milioane si, respectiv, 1,3 milioane bpd, singura sursa majora de crestere fiind China, cu 500.000 bpd in primul semestru din acest an. Cererea in SUA si India a crescut cu doar 100.000 bpd in perioada ianuarie-iunie 2019La bursa ICE Futures, cotatia barilului de petrol Brent din Marea Nordului a crescut joi cu 1,15 dolari, ajungand la inchidere la valoarea de 57,38 dolari."Tendinta era una mai degraba de scadere, investitorii fiind concentrati pe nivelul scazut al cererii decat pe tensiunile geopolitice", a explicat Geordie Wilkes, analist la Sucden, facand aluzie la cresterea stocurilor americane de petrol in ultimele saptamani.