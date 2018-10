Chiar daca omenirea incepe sa aleaga masinile electrice, cererea mondiala de petrol va ramane mare pana in 2050

In pofida eforturilor guvernelor de a reduce poluarea si emisiile de CO2 din partea sectorului de petrol si gaze, agentia cu sediul la Paris a subliniat ca se asteapta la o cresterea a cererii de produse petrochimice pe fondul avansului economiilor emergente, precum India si China. Produsele petrochimice rezultate din petrol si gaze formeaza materia de baza pentru o serie de produse, variind de la sticlele de plastic la produse de infrumusetare, ingrasaminte si explozibili, transmite Reuters.Intr-un raport publicat vineri, IEA a estimat ca cererea de petrol din partea sectorului transportului ar urma sa scada pana in 2050 ca urmare a inmultirii vehiculelor electrice si introducerii unor motoare pe combustie interna mai eficiente, insa acest lucru va fi contrabalansat de o cerere crescuta de petrol pentru produse petrochimice."Nu exista nicio indoiala ca sectorul petrochimiei va fi motorul care va sta la baza cresterii cererii de petrol pentru multi ani de acum incolo" a declarat directorul IEA, Fatih Birol.Conform estimarilor IEA, produsele petrochimice vor fi responsabile pentru mai mult de o treime din cresterea cererii mondiale de petrol pana in 2030 si pentru aproape o jumatate din cresterea cererii pana in 2050. Aceasta in conditiile in care in anul 2017 cererea globala pentru produse petrochimice a fost responsabila pentru o cantitate de petrol de 12 milioane barili pe zi (bpd), adica aproximativ 12% din cererea totala de petrol.In urmatoarele decenii, companii petroliere precum Exxon Mobil si Royal Dutch Shell intentioneaza sa investeasca in complexe petrochimice, mizand pe cresterea cererii pentru plastic in economiile emergente. De asemenea, marii producatori de petrol din Orientul Mijociu, precum Arabia Saudita si Kuweit, investesc si ei in complexe petrochimice pentru ca in unele cazuri pot castiga mai multi bani prin convertirea titeiului brut in plastic decat in produse rafinate precum benzina, spune Birol.Pe de alta parte, utilizarea plasticul a ajuns in atentia opiniei publice in conditiile in care deseurile din plastic ajung in oceane unde afecteaza viata marina, ceea ce a determinat unele tari sa interzica, total sau partial, sau sa taxeze utilizarea pungilor de plastic de unica folosinta.Cu toate acestea, in raportul sau IEA sustine ca eforturile guvernelor de a incuraja reciclarea in ideea de a limita emisiile de CO2 vor avea doar un efect limitat asupra cresterii sectorului petrochimiei. Potrivit celui mai agresiv scenariu al IEA, reciclarea ar afecta doar aproximativ 5% din cererea de produse chimice."Chiar daca au fost facute eforturi substantiale in reciclare si diminuare a plasticului de unica folosinta, in special in Europa, Japonia si Coreea de Sud, aceste eforturi au fost depasite cu mult de cresterea semnificativa a consumului de plastic in economiile in curs de dezvoltare" a subliniat IEA.Complexele petrochimice pot folosi atat produse petroliere usoare cat si gaz petrol lichefiat. Insa gazele naturale devin din ce in ce mai mult o materie bruta preferata, in special in SUA unde a crescut productia de gaze de sist.Conform raportului IEA, petrochimia va fi responsabila pentru aproximativ 7% din cresterea cu aproximativ 850 miliarde metri cubi a cererii mondiale de gaze naturale intre 2017 si 2030, si 4% din cresterea preconizata pana in 2050.Agentia Internationala a Energiei este principalul organism de consiliere pe probleme energetice al celor mai dezvoltate 29 de state. Agentia a fost infiintata ca raspuns la primul soc petrolier din 1973-1974 pentru a coordona eliberarea de petrol din stocurile de rezerva.