Cotatia petrolului a urcat cu 2%, dupa ce Arabia Saudita a anuntat ca va reduce cantitatea furnizata pietelor globale

Luni dimineata, barilul de titei se tranzactiona la 71,59 dolari, in crestere cu 2% fata de sedinta de vineri. De asemenea, cotatia barilului de titei U.S. West Texas Intermediate (WTI) se situa la 61,08 dolari, in crestere cu 1,5%, transmit DPA si Reuters.Arabia Saudita intentioneaza sa reduca cantitatea de petrol furnizata pietelor globale cu 0,5 milioane de barili pe zi (bpd) in decembrie, a anuntat duminica ministrul Energiei, Khalid al-Falih, deoarece Organizatia Statelor Exportatoare de Petrol (OPEC) nu reuseste sa-i convinga pe alti producatori sa fie de acord cu o reducere coordonata a livrarilor.Cantitatea anuntata de Arabia Saudita este echivalenta cu o reducere a petrolului furnizat pe plan global cu aproximativ 0,5%.Peter Kiernan, analist pe probleme de energie la divizia Economist Intelligence Unit din Singapore, a afirmat ca "OPEC se concentreaza pe atenuarea riscurilor", dupa ce cotatia barilului de titei a scazut cu aproximativ 20% de la inceputul lunii octombrie, pe fondul majorarii furnizarii, in special de la principalii producatori, SUA, Rusia si Arabia Saudita."Declinul pretului titeiului este o veste extraordinara pentru economiile din Asia care se confrunta cu dificultati, cum ar fi Indonezia, Filipine si India, si ajuta si la diminuarea inflatiei, acolo unde aceasta este o problema", a declarat Robert Carnell, economist sef la ING Asia.Anul acesta, marile economii emergente, cum ar fi India, Indonezia si Turcia, sunt sub presiune deoarece monedele lor s-au depreciat semnificativ fata de dolar intr-un moment in care pretul titeiului a urcat, erodand cererea.Dincolo de temerile privind cererea, un mare motiv de ingrijorare pentru Arabia Saudita si alti producatori din OPEC il reprezinta majorarea productiei SUA.In perioada 6-7 decembrie va avea loc la Viena o reuniune a 25 de tari membre OPEC si state producatoare din afara cartelului pentru a discuta strategia din 2019.In 2016, tarile membre OPEC si alte 11 state producatoare din afara cartelului au acceptat sa-si reduca productia combinata cu 1,8 milioane de barili pe zi (bpd) pana in 2018.Reducerea productiei de petrol a OPEC a permis pretului la petrol sa revina peste pragul de 50 de dolari per baril.