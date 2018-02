Dupa ce au rupt relatiile cu Qatarul, Emiratele au ajuns sa cumpere petrol din SUA

Potrivit datelor furnizate de Guvernul american, un tanc petrolier incarcat cu titei din Texas a plecat din Houston si a ajuns in Golful Persic luna trecuta, informeaza Bloomberg.Nava a fost incarcata cu condensat american, un tip de petrol foarte usor, care a fost preferat in raport cu petrolul din regiunea Golfului datorita calitatii sale superioare, mai adecvata pentru facilitatile de procesare din Emiratele Arabe Unite."In calitate de stat membru al OPEC si, totodata, un mare producator de titei, mi-as imagina ca ar fi autosuficient cand vine vorba de aprovizionarea cu petrol", a apreciat presedintele companiei Lipow Oil Associates LLC, Andy Lipow.Potrivit acestuia, este putin probabil ca achizitiile de petrol din SUA sa continue, avand in vedere oferta interna de petrol a Emiratelor Arabe Unite.Eliminarea interdictiei privind exporturile de petrol ale SUA in 2015, cumulata cu o crestere exploziva a productiei de petrol de sist, a schimbat fluxurile tranzactiilor cu petrol la nivel global.Livrarile din porturile americane au crescut de la aproximativ 100.000 de barili pe zi in 2013 la 1,53 milioane barili pe zi in luna noiembrie 2017, titeiul american ajungand pana in China si Marea Britanie.Datele oficiale publicate marti de Census Bureau arata ca, in luna decembrie 2017, SUA au exportat aproximativ 700.000 de barili de petrol de tip light catre Emiratele Arabe Unite.Aceasta este prima livrare de petrol american care ajunge in EAU, al patrulea mare producator de petrol din OPEC.Desi exporta peste doua milioane de barili de titei pe zi, Emiratele Arabe Unite importa in mod normal condensat extra-light care sa fie procesat la facilitatile locale.Pana anul trecut, EAU se bazau pe Qatar pentru aprovizionarea cu condensat insa, intre timp, relatiile dintre cele doua state din Golf s-au inrautatit, astfel ca in luna iunie 2017 EAU a decis sa interzica accesul navelor petroliere din Qatar.