Romania, una din tarile UE cel mai putin dependente de importurile de petrol (Eurostat)

O dependenta de importurile de petrol mai mica decat Romania se inregistra in Marea Britanie, unde importurile nete aveau o pondere de 35% din consumul de petrol, in timp ce Danemarca este tara unde rata de dependenta de importurile de petrol este negativa (minus 4%).La polul opus, statele membre cele mai dependente de importurile de petrol sunt Estonia, cu o rata dependenta de 115%, Malta 104%, Slovenia (103%) si Bulgaria (102%).In ceea ce priveste Uniunea Europeana, in anul 2017 blocul comunitar era dependent de importuri pentru 87% din consumul sau de petrol. Potrivit Eurostat, acest raport este nemodificat comparativ cu 2016 si cu doua puncte procentuale fata de varful de 89% inregistrat in 2015.In schimb, in cazul Romaniei dependenta de importurile petroliere a crescut constant in ultimii ani si este la cel mai ridicat nivel de dupa 2008, in timp ce in in anul 2011 s-a inregistrat cea mai mica rata de dependenta, respectiv 46,63%.O rata de dependenta de peste 100% arata o acumulare a stocurilor petroliere in timp ce o rata negativa de dependenta, cum este cazul in Danemarca, arata ca acea tara este o exportatoare neta de petrol.