Liber la productia tot mai mare de titei. Cum castiga Rusia si arabii de pe urma celei mai recente decizii OPEC

Cresterea reala va fi mai redusa, deoarece cateva state care recent au produs mai putin titei nu vor reusi sa revina la cotele depline, in timp ce altora le va fi interzisa furnizarea cantitatii lipsa, sustin sursele.Vineri si sambata are avea loc la Viena reuniunea Organizatiei Tarilor Exportatoare de Petrol si a producatorilor de titei din afara cartelului. Arabia Saudita si Rusia, arhitectii acordului prin care OPEC si alte 11 state producatoare din afara cartelului au acceptat sa-si reduca productia combinata cu 1,8 milioane de barili pe zi (bpd) din ianuarie 2017, au indicat acum ca vor o majorare a productiei.Analistii apreciaza ca reuniunea va fi una tensionata, in conditiile in care unii producatori nu sunt in masura sau se opun revizuirii obiectivelor de productie fixate la finele lui 2016 si valabile pana la finele lui 2018."Aceasta reuniune va fi una extrem de politizata", a avertizat Amrita Sen, analist la Energy Aspects.Pe primul loc in randul celor care s-ar putea opune unei majorari a obiectivelor de productie este Iranul, care nu vede cu ochi buni intentia rivalului regional Arabia Saudita de a majora productia de petrol, acest lucru riscand sa duca la scaderea pretului la titei, in timp ce regimul de la Teheran, supus sanctiunilor americane, nu poate sa isi majoreze propria sa productie. Irakul si Venezuela au anuntat si ele ca se vor opune propunerii de majorare a obiectivelor de productie.Pe de alta parte, potrivit expertilor Agentiei Internationale a Energiei (IEA),Pretul barilului de titei, care a scazut sub 30 de dolari in 2016, a depasit luna trecuta 80 de dolari, cel mai ridicat nivel din 2014.La bursa ICE Futures, cotatia barilului de petrol Brent cu livrare in luna august a scazut joi cu 1,69 dolari, ajungand la inchidere la valoarea de 73,05 dolari.