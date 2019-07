Marii exportatori incetinesc continuu productia de titei pentru a sprijini cresterea de preturi

Tarile participante la summitul de la Viena al producatorilor globali de titei au reusit sa-si depaseasca divergentele pentru a sprijini cresterea preturilor, pe fondul incetinirii economiei globale si al majorarii productiei SUA.Anul trecut, Alianta OPEC+ a decis sa reduca productia cu 1,2 milioane bpd, in perioada 1 ianuarie - 30 iunie 2019. Intrebat de jurnalisti daca s-a ajuns la un acord, ministrul saudit al Energiei, Khalid al-Falih, a raspuns: "Da".La bursa ICE Futures, cotatia barilului de petrol Brent din Marea Nordului a crescut in aprilie cu aproximativ 25 de dolari, ajungand la peste 75 de dolari. Pretul a scazut in saptamanile urmatoare, dar se redreseaza de la mijlocul lunii iunie. Luni, cotatia barilului de petrol Brent din Marea Nordului cu livrare in luna septembrie a crescut cu 0,32 dolari, ajungand la inchidere la valoarea de 65,06 dolari.Conform unui sondaj Reuters, cresterea pretului la titei s-ar putea opri pe fondul temerilor privind cererea globala mai redusa de titei si al escaladarii tensiunilor comerciale dintre SUA si China.Sambata, presedintele Vladimir Putin a anuntat ca Rusia a ajuns la un acord cu Arabia Saudita privind extinderea cu 6-9 luni a pactului cu OPEC privind reducerea productiei de titei.Oficialul rus a precizat ca acordul va fi extins in actuala forma si cu aceleasi volume (reducerea productiei cu 1,2 milioane bpd)."Atat Rusia, cat si Arabia Saudita sprijina extinderea acordului. Deoarece exista ingrijorari privind durata extinderii, nu am decis inca daca va fi vorba de sase sau noua luni. Poate vor fi noua luni", a declarat Putin.Kirill Dmitriev, seful Fondului rusesc pentru investitii directe, care a ajutat la incheierea acordului, a declarat ca pactul, care este in vigoare din 2017, a majorat deja veniturile la bugetul Rusiei cu peste 7.000 de miliarde de ruble (110 miliarde de dolari)."Parteneriatul strategic din cadrul Aliantei OPEC+ a dus la stabilizarea pietei petrolului si ne-a permis sa reducem sau sa majoram productia in functie de conditiile de pe piata, ceea ce a contribuit la un climat de predictibilitate si a dus la majorarea investitiilor", a afirmat Dmitriev.Statele membre OPEC si cele din afara cartelului furnizeaza aproape jumatate din petrolul folosit pe plan mondial.