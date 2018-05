Romania nu va mai importa gaze de la rusi, dupa ce va incepe productia din Marea Neagra

Deloitte Romania:

Compania de consultanta a lansat studiul "Contributia proiectelor de explorare si productie a hidrocarburilor din Marea Neagra la dezvoltarea economiei romanesti", realizat la solicitarea Asociatiei Romane a Concesionarilor Offshore din Marea Neagra (ARCOMN)."Din ultimele date raportate de Eurostat, Romania este in acest moment pe locul trei in topul tarilor cu cea mai mica dependenta de importuri, iar, odata cu productia de gaze din Marea Neagra, avem toate sansele sa imbunatatim aceasta performanta. Aceasta inseamna ca putem ajunge chiar pe primul loc din acest punct de vedere. (...) Cred ca Romania este intr-o situatie privilegiata, avand sursa", a aratat Nicolescu.El a explicat ca din perimetrele offshore s-ar putea extrage in total 170 de miliarde de metri cubi, adica 5 miliarde de metri cubi anual, in medie, din care 65% ar putea fi consumat in tara.", a continuat Nicolescu.Acesta a aratat ca productia din Marea Neagra va suplini declinul estimat pentru urmatorii ani in ceea ce priveste extractia onshore."Vom avea un milion de noi consumatori in urmatorii 10 ani, avand in vedere ca sunt peste trei milioane de gospodarii in Romania care in continuare se incalzesc cu biomasa. Estimam ca industria chimica si cea petrochimica isi vor reveni. In plus, exista proiecte pentru noi centrale pe gaze si pentru retehnologizarea altora, care sa utilizeze aceste resurse, astfel ca, la nivel national, consumul de gaze ar putea reveni la nivelul din 2014", a mai spus Nicolescu.El a adaugat ca, incepand cu anul 2022, se asteapta si un export de un miliard de metri cubi de gaze din Romania spre Republica Moldova."Statul trebuie sa aiba o strategie privind cresterea consumului de gaze si relansarea industriei, dar este o decizie a statului daca isi face o astfel de strategie. In ultima vreme, pare ca exista un interes al autoritatilor de a sprijini o astfel de strategie", a sustinut oficialul Deloitte.Potrivit studiului, investitiile in sectorul hidrocarburilor din Marea Neagra vor genera venituri la bugetul de stat in valoare de 26 de miliarde de dolari si un plus de 40 de miliarde de dolari la PIB-ul Romaniei, pana in anul 2040.Cea mai mare suma, respectiv 9,5 miliarde de dolari, va fi reprezentata de impozitul pe profitul companiilor. Din TVA si accize vor veni 3,7 miliarde de dolari, din contributiile la asigurarile sociale - 6,5 miliarde de dolari, iar din redevente - 5,5 miliarde de dolari. Tot in aceeasi perioada, aceste investitii vor sustine anual, in medie, peste 30.000 de locuri de munca.Companiile petroliere vor investi 15,7 miliarde de dolari in proiectele din Marea Neagra, in perioada 2018 - 2040, conform raportului. Din aceste investitii, 54% vor genera impact pentru economia noastra, restul fiind achizitii din import.