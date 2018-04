O noua tara ar putea intra in liga marilor producatori de petrol: A descoperit un camp cu 80 de miliarde de barili

Ministrul Petrolului din Bahrain a adaugat ca, in prezent, se fac evaluari pentru a stabili cantitatile care pot fi exploatate, transmite AFP.Noul zacamant ar contine rezerve mai mari decat cele ale altui camp petrolifer exploatat in prezent in Bahrain.Denumit Bahrain Field, acest ultim camp petrolifer a fost descoperit in anul 1932, dar acum nu mai contine decat cateva sute de milioane de barili de petrol. In prezent, Bahrain extrage aproximativ 50.000 de barili de petrol pe zi.Micul regat din Golful Persic, in care 80% din venituri sunt asigurate de petrol, beneficiaza de asemenea de o productie suplimentara de 150.000 de barili pe zi de la un alt camp petrolifer denumit Abu Safah, pe care il imparte cu Arabia Saudita.Ministrul Petrolului din Bahrain a mai anuntat miercuri descoperirea unor importante rezerve de gaze la noul camp situat in apropiere de coasta de vest a Bahrainului. Cu toate acestea, directorul de explorare de la compania petroliera nationala Bahrain Petroleum Co., Yahia al-Ansari, a subliniat ca exploatarea acestui camp nu va incepe decat peste cinci ani.