OMV este pe punctul de castiga o concesiune petroliera in Abu Dhabi

Potrivit surselor, desi acordul nu a fost finalizat, un anunt oficial ar putea fi facut in saptamanile urmatoare.Compania petroliera de stat Abu Dhabi National Oil Co. (Adnoc) este in mijlocul unui proces de a acorda noi concesiuni catre investitorii straini, in ideea de a dobandi acces la tehnologie si finantare si de asemenea pentru a gasi noi piete pentru titeiul sau. OMV ar fi a doua companie care are legaturi cu Abu Dhabi care va castiga o concesiune in acest emirat.Fondul suveran de investitii din Abu Dhabi, Mubadala, este al doilea mare actionar la OMV dupa statul austriac. Compania petroliera spaniola Cia Espanolade Petroleos SA, detinuta in intregime de Mubadala, a platit deja 1,5 miliarde de dolari pentru o participatie de 20% la un grup de campuri petrolifere offshore din Abu Dhabi."O cooperare intre Adnoc si OMV ar fi o veste buna pentru OMV. Relatiile bune sunt ceea ce conteaza cel mai mult in regiune cu vastele sale rezerve, iar intr-o faza ulterioara cele doua companii ar putea de asemenea si sa rafineze petrol", a apreciat Tamas Pletser, analist la Erste Group, apreciind ca o concesiune petroliera ar urma sa fie doar primul pas.OMV a refuzat sa comenteze aceste informatii in timp ce un purtator de cuvant de la Adnoc a spus ca se poarta discutii cu mai multi parteneri potentiali cu privire la restul zonelor ce urmeaza a fi concesionate.In paralel cu discutiile privind concesionarea unor campuri petrolifere offshore, Abu Dhabi a incheiat noi acorduri si cu principalii cumparatori ai petrolului sau. La inceputul acestei saptamani, compania japoneza Inpex Corp. a semnat un acord pe 40 de ani pentru o participatie de 10% la zacamantul petrolier Lower Zakum al Adnoc pentru 600 milioane de dolari, dupa ce anterior un grup de companii din India au platit o suma similara pentru o participatie de 10% la acelasi zacamant.Grupul austriac OMV este actionarul majoritar al Petrom, cu o participatie de 51,01%, in timp ce Ministerul Economiei detine un pachet de 20,64% din actiuni, iar Fondul Proprietatea 20,11%. Petrom este cea mai mare companie romaneasca de petrol si gaze, cu activitati in sectoarele Upstream (Explorare si Productie), Downstream Oil (Rafinare si Marketing), Downstream Gas (Gaze si Energie).