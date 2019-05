OMV nu se va retrage din proiectul Nord Stream 2, in pofida amenintarilor SUA

"Cred ca OMV nu are nici cea mai mica intentie de a iesi din proiectul Nord Stream 2", a afirmat Van der Bellen la Soci, intr-o conferinta de presa televizata.Nord Stream 2 va transporta gaz rusesc direct spre Germania, prin Marea Baltica, ocolind rutele continentale din estul Europei.Statele Unite au denuntat proiectul ca subminand securitatea energetica a Uniunii Europene.La randul sau, Ucraina acuza ca Nord Stream 2 constituie un afront fata de eforturile Uniunii Europene de a exercita presiuni asupra Rusiei pentru a pune capat conflictului din estul Ucrainei.Austria este printre putinele tari membre din UE cu care Rusia a intretinut relatii apropiate in ultimii ani in pofida disensiunilor legate de criza din Ucraina.Anul trecut, o demonstratie a acestor relatii a fost prezenta presedintelui rus, Vladimir Putin, la nunta sefei diplomatiei austriece, Karin Kneissl.Schimburile comerciale intre Rusia si Austria au crescut cu 42% anul trecut, a aratat presedintele Vladimir Putin cu prilejul intrevederii de miercuri cu omologul sau, Alexander Van der Bellen, potrivit unei transcrieri oferite de Kremlin.La discutiile de miercuri au fost prezenti si cei doi ministri de externe, Karin Kneissl si Serghei Lavrov.