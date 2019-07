OMV Petrom anunta ca a contribuit cu 6 miliarde de lei la bugetul de stat. Redeventele au crescut cu 4%

"In ceea ce priveste pretul de referinta la titei a existat o noua metodologie publicata in mai anul acesta pentru modificarea acestui pret de referinta, care leaga pretul la titei de Brent, cu niste ajustari de calitate a acestuia. Din aplicarea acestei metodologii rezulta o crestere a redeventelor platite cu aproximativ 4%", a explicat Alina Popa.Referitor la pretul de referinta pentru gazele naturale, oficialul OMV Petrom a precizat ca a ramas in vigoare cel de la Central European Hub, de la Viena si, desi a existat un proiect de modificare, pana in prezent nu a fost publicat un act normativ in acest sens."Redeventele se platesc la cel mai mare dintre pretul de referinta si pretul realizat. In ceea ce priveste pretul de referinta pentru gaze naturale, in prezent, desi pretul de referinta pe piata reglementata este de 68 lei/MWh, pretul de referinta a ramas cel de la Central European Hub. A existat un proiect in consultare publica de modificare a acestei prevederi, pentru ca este evident incorecta, insa pana in prezent nu a fost publicata o modificare legislativa in acest sens. A ramas acelasi pret de referinta, CEH, asa cum era anul trecut", a spus Alina Popa.Directorul financiar al companiei a precizat ca in prima jumatate a anului 2019 OMV Petrom a avut, in total,, sub forma de taxe si impozite directe si indirecte. In plus fata de taxele si impozitele aplicabile tuturor companiilor, cum ar fi impozitul pe profit sau TVA, compania plateste, de asemenea, si taxe si impozite specifice industriei, cum sunt redeventele, taxele suplimentare pe gaze si cele pentru exploatarea resurselor naturale.Conform datelor furnizate AGERPRES, taxele pe segmentul Upstream au fost in primul semestru de 580 milioane lei, fata de 560 milioane in 2018 (fara taxa ANRE de 2%).Redeventele au fost anul acesta de 358 milioane lei, in scadere fata de 2018, cand au fost de 381 milioane lei, ca urmare a reducerii productiei. Taxele totale s-au ridicat la 6 miliarde lei, comparativ cu 5 miliarde lei, jumatate din aceasta crestere fiind generata de acciza, circa 500 milioane lei.Potrivit unui ordin al presedintelui Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale (ANRM), publicat in mai in Monitorul Oficial, companiile care extrag titei din Romania vor plati la bugetul de stat redevente in functie de cotatia barilului Brent de pe Bursa din Londra."Se considera titei de referinta, cu caracteristici fizico-chimice si conditii de calitate si de piata asemanatoare tipurilor de titei din productia interna, sortimentul Brent", se precizeaza in proiectul citat.Anul trecut, cotatiile titeiului Brent au avut o medie de 71,06 dolari pe barili, iar, pentru acest an, OMV Petrom estimeaza o valoare de 65 de dolari pe baril."Titularii acordurilor petroliere vor calcula lunar redeventa datorata statului, prin aplicarea cotelor procentuale convenite prin acordul petrolier la productia bruta de petrol realizata", mai prevede ordinul ANRM.Redeventa va fi predata trimestrial, pana la data de 20 a primei luni a trimestrului urmator.Oficialii ANRM precizeaza ca au fundamentat aceasta metodologie de calcul a redeventei, "in concordanta cu criteriile acceptate pe piata internationala a petrolului, pe baza studiilor efectuate sau contractate cu institute de specialitate din tara (Universitatea Petrol-Gaze din Ploiesti), care vor fi prezentate si analizate cu reprezentanti ai entitatilor interesate (Societatea Comerciala OMV Petrom SA) ".Potrivit Legii petrolului 238/2004, titularii acordurilor petroliere platesc la bugetul de stat o redeventa intre 3,5% si 13% din valoarea productiei brute, in functie de marimea zacamantului, in cazul titeiului si intre 3,5% si 13,5% in cazul gazelor naturale.