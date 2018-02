Patronatele avertizeaza: Romania, un caz unic in lume. Pretul gazelor este calculat pe baza tranzactiilor din alta tara!

Chiar daca in viitor vor exista livrari de gaze naturale extrase in Romania la hub-ul Baumgarten, valoarea de valorificare a gazelor naturale realizata de producatori va fi pretul CEGH minus costul transportului din Romania pana in Austria.

"In conditiile in care Romania nu exporta gaze naturale si, determinarea pretului de referinta pe baza indicelui CEGH nu reflecta corect valoarea gazelor naturale extrase in Romania si in consecinta contravine Legii Petrolului nr. 238/2004, care prevede la art. 49 alin. (2) ca ''. Teoria economica si standardele profesionale aplicabile in Romania si pe plan international impun determinarea valorii de piata pe baza tranzactiilor de vanzare-cumparare referitoare la bunurile respective", se arata in comunicatul remis, marti, AGERPRES.Astfel, valoarea gazelor naturale din Romania este cea obtinuta prin tranzactiile realizate de catre producatori, nu un pret stabilit artificial.Nici macar in tari europene unde exista hub-uri importante de tranzactionare a gazelor naturale (ex. Marea Britanie, Olanda) nu sunt folositi indicii de preturi de hub pentru calculul redeventelor / impozitelor specifice, ci sunt luate in considerare preturile efectiv realizate de producatorii de gaze naturale.La fel se intampla si in tarile producatoare fara hub-uri (ex. Norvegia, Danemarca). Alternativ in alte tari europene (ex. Germania, Austria) se calculeaza un pret de referinta pe baza tranzactiilor efective realizate in tarile respective", explica reprezentantii FPPG.In plus, folosirea ca reper a pretului Pietei pentru Ziua Urmatoare ('PZU') nu este relevanta la contractele incheiate pe termen lung care se supun altor termeni si altui mecanism de formare a pretului.Formula actuala foloseste indicele CEGH fara deducerea costurilor de transport.Astfel, reprezentantii FPPG spun ca, formula ce vine in contradictie cu practica internationala si chiar cu reglementari emise anterior de catre ANRM pentru determinarea pretului de referinta pentru titei care luau in considerare costurile de transport (de exemplu, Ordinul 98/1998)."Producatorii din Romania vor ajunge astfel sa plateasca redevente raportate la un pret nerealizat, la un pret administrativ fara legatura cu realitatile valorii gazelor tranzactionate pe piata locala. (...) FPPG precizeaza ca producatorii au platit pana in prezent redeventa la maximul dintre pretul realizat si pretul de referinta,, in conformitate cu prevederile legale aplicabile", se mai arata in comunicat.Vineri, ANRM a aprobat ordinul prin care pretul de referinta pentru gazele naturale extrase in Romania se va calcula in functie de preturile de tranzactionare de pe hub-ul de la CEGH Viena, pe baza unei formule de calcul realizata impreuna cu Universitatea de Petrol Gaze Ploiesti.Federatia Patronala Petrol si Gaze este formata din doua organizatii patronale, GAZ si PETROGAZ, care reprezintaDin organizatia patronal GAZ fac parte, in vreme ce din organizatia PETROGAZ fac parte OMV Petrom, Conpet, Siemens, Rompetrol Well Services, Energopetrol si altele.