Petrolistii avertizeaza ca amendamentele aduse Legii offshore vor avea consecinte negative pentru industrie

"Noile modificari aduse legislatiei offshore, dezbatute in cadrul sedintei celor trei comisii reunite din Camera Deputatilor, afecteaza principii de baza pentru orice investitie, respectiv stabilitatea cadrului fiscal. Stabilitatea si predictibilitatea mediului legislativ romanesc, in general, si a regimului fiscal, in particular, pe intreaga perioada a contractelor de concesiune, reprezinta o conditie esentiala pentru dezvoltarea cu succes a resurselor de hidrocarburi offshore", au aratat reprezentantii companiilor petroliere.Potrivit acestora, investitorii din upstream isi asuma riscuri mari prin investitiile in sectorul offshore din Romania: riscul de esec al explorarii, riscul de pret pentru petrol si gaze, riscurile tehnice si operationale.In aceste conditii, amendamentele adoptate vor avea un impact negativ semnificativ asupra industriei de petrol si gaze offshore din Romania si vor descuraja investitiile din Marea Neagra, cu consecinta diminuarii potentialului de productie suplimentara de hidrocarburi din zona offshore.Reprezentantii FPPG subliniaza ca dezvoltarea sectorului offshore de gaze naturale este o oportunitate istorica pentru tara noastra, putand aduce beneficii de securitate energetica, economice si sociale."Adoptarea unui cadru echitabil si stabil de reglementare offshore, care sa permita demararea lucrarilor de dezvoltare si productie, reprezinta un imperativ strategic. De deciziile politice luate in urmatoarele luni depinde viitorul acestui sector de importanta fundamentala pentru Romania", au mai spus responsabilii industriei petroliere.Camera Deputatilor a decis, miercuri, cu 210 voturi "pentru" si o abtinere, retrimiterea la comisii pentru o saptamana a raportului la Legea offshore.Aceasta dupa ce, marti seara, Comisiile pentru industrii, buget si administratie au adoptat raportul asupra Legii offshore. Potrivit textului adoptat, limita maxima a deducerii investitiilor in segmentul upstream nu poate depasi 30% din totalul impozitului pe veniturile suplimentare offshore, fata de 60% cum era in varianta adoptata de Senat."Impozitul asupra veniturilor suplimentare offshore tine seama de pretul de referinta stabilit de ANRM pentru calculul redeventelor. Tranzactiile desfasurate sub pretul de referinta se impoziteaza la pretul de referinta. Procentele de calcul al impozitului se calculeaza pe baza preturilor de vanzare a gazelor naturale practicate de catre titularii de acorduri petroliere referitoare la perimetre petroliere offshore pe baza grilei de preturi de mai jos, ajustate anual incepand cu 1 ianuarie 2019 cu indicele anual al preturilor de consum, dupa cum urmeaza: a) 30% din venitul suplimentar pentru preturile de pana la 85 lei/MWh inclusiv; b) 15% din veniturile suplimentare obtinute in urma practicarii unor preturi mai mari decat 85 lei/MWh si mai mici sau egale cu 100 lei/MWh; c) 30% din veniturile suplimentare obtinute in urma practicarii unor preturi mai mari decat 100 lei/MWh si mai mici sau egale cu 115 lei/MWh; d) 35% din veniturile suplimentare obtinute in urma practicarii unor preturi mai mari decat 115 lei/MWh si mai mici sau egale cu 130 lei/MWh; e) 40% din veniturile suplimentare obtinute in urma practicarii unor preturi mai mari decat 130 lei/MWh si mai mici sau egale cu 145 lei/MWh; f) 50% din veniturile suplimentare obtinute in urma practicarii unor preturi mai mari decat 145 lei/MWh si mai mici sau egale cu 160 lei/MWh; g) 55% din veniturile suplimentare obtinute in urma practicarii unor preturi mai mari decat 160 lei/MWh si mai mici sau egale cu 175 lei/MWh; h) 60% din veniturile suplimentare obtinute in urma practicarii unor preturi mai mari decat 175 lei/MWh si mai mici sau egale cu 190 lei/MWh; i) 70% din veniturile suplimentare obtinute in urma practicarii unor preturi mai mari decat 190 lei/MWh", mai prevede un amendament PSD adoptat de comisii.Deputatii din comisii au aprobat si un amendament potrivit caruia "titularii de acorduri petroliere referitoare la perimetre petroliere offshore aflate in curs de executare la data intrarii in vigoare a prezentei legi beneficiaza, pe toata perioada derularii acestora, de nivelul de redeventa, cotele procentuale de redeventa petroliera, pragurile de productie bruta aferente acestor cote existente la data intrarii in vigoare a prezentei legi".Comisiile au mai stabilit ca "sumele datorate de titularii de acorduri petroliere referitoare la perimetrele offshore ca impozit asupra veniturilor suplimentare se colecteaza intr-un cont special cu destinatia venit la Fondul special de finantare a contractelor de parteneriat public privat (...) si extinderea retelelor de distributie a gazelor naturale si a sistemului national de transport gaze naturale. Repartizarea sumelor colectate se face prin hotarare a Guvernului".Sumele colectate din impozitul asupra veniturilor suplimentare se administreaza de catre Agentia Nationala de Administrare Fiscala, potrivit Ordonantei Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.Valoarea cumulata a investitiilor in segmentul upstream, inregistrate in evidenta contabila potrivit reglementarilor legale in vigoare, de la intrarea in vigoare a prezentei legi pana in luna pentru care se calculeaza impozitul asupra veniturilor suplimentare offshore, precum si valoarea investitiilor din programele de lucrari realizate si aprobate de catre ANRM in baza acordurilor petroliere, care au fost inregistrate in evidenta contabila pana la data intrarii in vigoare a prezentei legi, se diminueaza lunar cu valoarea investitiilor in segmentul upstream deduse din impozitul pe veniturile suplimentare offshore. Deducerile se aplica pana la atingerea valorii cumulate a investitiilor in segmentul upstream, aprobate de catre ANRM si inregistrate in evidenta contabila conform legilor in vigoare.In cazul instrainarii investitiilor pentru care s-a beneficiat de deducerea, deducerea acordata se scade din valoarea cumulata a investitiilor in segmentul upstream, proportional cu raportul dintre valoarea investitiilor cedate si valoarea investitiilor inregistrate in segmentul upstream in perioada de referinta in care a fost acordata. Investitiile luate in calcul pentru deducerea din impozitul pe veniturile suplimentare nu pot face obiectul altor deduceri. Investitiile luate in calculul deducerii din impozitul pe veniturile suplimentare nu sunt luate in calculul rezultatului fiscal al perioadelor de plata a impozitului pe profit in sensul in care pentru acestea nu sunt acceptate reduceri/scutiri de impozite sau deduceri de costuri, acestea fiind considerate nedeductibile la calculul impozitului pe profit.Durata initiala a concesiunii poate fi pana la 30 de ani, cu posibilitate de prelungire de pana la 15 ani prin hotarare a Guvernului, la solicitarea titularului acordului petrolier referitor la perimetre petroliere offshore cu conditia indeplinirii in totalitate a programelor de lucrari stabilite de ANRM prin acordul petrolier, au mai stabilit comisiile.