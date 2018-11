Petrolistii din Marea Neagra critica Legea offshore: actul normativ afecteaza principiul stabilitatii si al pietei libere

Petrolistii au aratat ca, in ultimii doi ani, ARCOMN a participat la consultarile cu institutii ale statului roman, adica toate ministerele relevante, agentiile si autoritatile nationale competente, precum si de comisiile parlamentare implicate in elaborarea cadrului de reglementare offshore. se arata in documentul remis marti AGERPRES.Contributia ARCOMN s-a limitat la evidentierea aspectelor-cheie si a riscurilor specifice industriei, precum si a practicilor la nivel international, in acest domeniu. De asemenea, ARCOMN a prezentat si evaluarea impactului legislatiei propuse asupra industriei si asupra potentialelor noi investitii offshore, in zona romaneasca a Marii Negre."Importanta unui cadru fiscal stabil si competitiv, stabilirea unui cadru de reglementare clar precum si respectarea dreptului de a comercializa liber productia proprie de gaze au reprezentat mesajele principale pe care ARCOMN le-a promovat constant, in aceasta perioada. Votul din Camera Deputatilor, din 24 octombrie 2018, marcheaza incheierea procesului parlamentar de reexaminare cu o noua varianta a legii, care afecteaza principiul stabilitatii, introduce noi taxe si stipuleaza conditii specifice privind modul de comercializare a productiei", se arata in comunicat.ARCOMN se asteapta ca, dupa publicarea variantei finale, fiecare investitor din industria offshore sa evalueze impactul legii asupra businessului propriu si asupra viabilitatii oricaror oportunitati de investitii offshore."In ultimii 10 ani s-au investit peste 2 miliarde de dolari doar pentru activitatile de explorare. Dezvoltarea facilitatilor de productie pentru proiectele noi implica investitii suplimentare de cateva miliarde de dolari", au mai aratat companiile.Asociatia Romana a Concesionarilor Offshore din Marea Neagra (ARCOMN) reprezinta interesele companiilor OMV Petrom, Romgaz, ExxonMobil Exploration and Production Romania Limited, Black Sea Oil & Gas, Gas Plus International, Lukoil Overseas Atash si Petro Ventures Europe.In urma cu doua saptamani, plenul Camerei Deputatilor a adoptat proiectul Legii offshore, care prevede ca sumele datorate de titularii de acorduri petroliere referitoare la perimetrele offshore ca impozit asupra veniturilor suplimentare se colecteaza intr-un cont special, utilizat pentru finantarea si extinderea retelelor de distributie a gazelor naturale si a racordurilor la sistemului national de transport gaze naturale, precum si pentru finantarea altor investitii.Deputatii au adoptat si un amendament al PNL, potrivit caruia titularilor acordurilor petroliere aflate in curs de executare li se aplica regimul fiscal specific destinat activitatii de explorare, dezvoltare, exploatare si abandonare, desfasurate in baza acordurilor existente la data intrarii in vigoare a actului normativ.Cele mai importante resurse sunt in blocul Neptun, explorat de catre ExxonMobil si OMV Petrom, unde primele estimari arata existenta unor zacaminte de gaze intre 42 si 84 de miliarde de metri cubi.Imediat dupa adoptarea Legii offshore in Parlament, OMV a anuntat ca amana pentru anul viitor decizia privind trecerea la etapa de exploatare a gazelor in perimetrul Neptun.