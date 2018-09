Petrolistii trebuie sa investeasca 11 trilioane de dolari pana in 2040 pentru a face fata numarului mare de masini din intreaga lume

Cererea mondiala de petrol va creste cu pana la 7,3 milioane barili pe zi in perioada 2017 - 2023, ajungand, probabil, la 104,5 milioane barili pe zi. Pana in 2040, OPEC previzioneaza ca la nivel mondial consumul va fi de aproape 112 milioane barili pe zi., in special in China, India si alte parti din Asia. Flota mondiala de autovehicule se va dubla la 2,4 miliarde de unitati pana in 2040, estimeaza OPEC. Potrivit Organizatiei, pe sosele vor circula, pana atunci, circa 320 milioane de autovehicule electrice, respectiv 13% din flota mondiala.Statele Unite vor juca un rol principal in satisfacerea cererii de petrol la nivel mondial in urmatoarea decada, arata OPEC. Productia de titei si alti combustibili lichizi a SUA va creste de la 14,4 milioane barili pe zi, anul trecut, la 20,2 milioane barili pe zi in 2025. Productia in SUA urmeaza sa scada la 17 milioane de barili pe zi pana in 2040.Productia statelor membre OPEC se va majora cu aproximativ 8 milioane de barili pe zi la circa 40 milioane de barili pe zi in intervalul 2025 - 2040.In acelasi timp, cel mai mare producator mondial, Rusia, va avea o productie stationara de circa 11,2 milioane de barili pe zi pana in 2023.Conform agentiei EFE, comitetul ministerial al OPEC extins (membrii organizatiei si partenerii acesteia) au hotarat duminica sa amane pana la reuniunea din 3 decembrie, de la Viena, luarea unei decizii privind o posibila majorare a productiei.