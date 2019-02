Petrolul a atins cea mai ridicata valoare din 2019

Cotatia futures a barilului de titei Brent a urcat in jurul orei 08.00 GMT pana la 63,37 dolari, cea mai ridicata valoare inregistrata in 2019, dupa ce, in sedinta precedenta, a crescut deja cu 3%. De asemenea, barilul de titei West Texas Intermediate (WTI) a atins si el cea mai ridicata valoare din acest an la 55,68 dolari per baril, dupa un avans de 2,73% in sedinta precedenta, transmite Reuters.Limitarea productiei Organizatiei Statelor Exportatoare de Petrol (OPEC), pe masura ce tarile membre au inceput sa isi respecte promisiunile asumate in cadrul unui pact destinat reducerii supra-ofertei, a fost agravata de scaderea numarului de sonde care functioneaza in SUA, precum si de sanctiunile impuse Venezuelei privind vanzarea de petrol. Potrivit expertilor, aceste sanctiuni vor limita semnificativ tranzactiile cu petrol dintre Venezuela si alte state, fiind similare cu cele impuse anul trecut Iranului."In conditiile in care productia de petrol a Venezuelei a crescut luna trecuta, noile sanctiuni americane ar putea elimina 0,5% pana la 1% din oferta mondiala de petrol", sustine Vivek Dhar, analist la Commonwealth Bank of Australia.De asemenea, analistii intervievati de Reuters sustin ca livrarile de petrol ale OPEC au inregistrat in luna ianuarie cea mai mare scadere din ultimii doi ani, in paralel cu un declin al productiei de petrol a Rusiei. Ministrul rus al Energiei, Alexander Novak, a anuntat saptamana trecuta ca in luna ianuarie productia totala de petrol a Rusiei a fost mai redusa cu 50.000 de barili pe zi comparativ cu nivelul din luna octombrie 2018. Simultan, companiile energetice americane au redus numarul de sonde care opereaza la cel mai mic nivel din ultimele opt luni.Agentia de evaluare Fitch a estimat luni ca, pe ansamblu, pietele petroliere au "o perspectiva fundamental optimista datorita, in principal, reducerilor de productie introduse de OPEC, precum si a cererii de petrol, in pofida incetinirii ritmului de crestere economica".