Investitiile in petrolul din Marea Neagra vor aduce Romaniei venituri de peste 20 de miliarde de euro

studiu Deloitte

Cea mai mare suma, respectiv 9,5 miliarde de dolari, va fi reprezentata de impozitul pe profitul companiilor.Din TVA si accize vor veni 3,7 miliarde de dolari, din contributiile la asigurarile sociale - 6,5 miliarde de dolari, iar din redevente - 5,5 miliarde de dolari.Tot in aceeasi perioada, aceste investitii vor sustine anual, in medie, peste 30.000 de locuri de munca.Analistii estimeaza ca productia de gaze offshore se va ridica la 170 de miliarde de metri cubi, din care 35% va fi exportata."Exista premise ca 65% din acest gaz sa fie consumat in Romania", a declarat Razvan Nicolescu, senior expert in cadrul Deloitte, luni, in cadrul unei conferinte de presa cu ocazia lansarii raportului.Companiile petroliere vor investi 15,7 miliarde de dolari in proiectele din Marea Neagra, in perioada 2018 - 2040, conform raportului."Din aceste investitii, 54% vor genera impact pentru economia noastra, restul fiind achizitii din import", a mai spus Nicolescu.