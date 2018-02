Piata titeiului se echilibreaza dupa ce OPEC si Rusia au redus productia peste asteptari

Cele 24 de state care au acceptat de anul trecut sa-si reduca productia cu 1,8 milioane de barili pe zi (bpd) sunt decise sa contribuie la echilibrarea pietei. Sunt optimist ca anul acesta vom inregistra un echilibru pe piata titeiului, a declarat Al Mazrouei, care este si presedintele OPEC.In ianuarie, producatorii au redus productia cu 33% mai mult fata de scaderile convenite la inceputul lui 2017, a anuntat saptamana trecuta Organizatia Statelor Exportatoare de Petrol.Recent, analistii de la Goldman Sachs Group au revizuit in crestere estimarile privind pretul titeiului si au apreciat ca piata este deja echilibrata.In noiembrie, OPEC si alte state care nu sunt membre ale cartelului au acceptat sa extinda pana la sfarsitul lui 2018 acordul privind reducerea productiei, pentru a sustine pretul titeiului. Actualul acord, care expira in martie 2018, prevede reducerea productiei cu 1,8 milioane de barili pe zi (bpd)."Am inceput negocierile avand numeroase dubii privind succesul acestei strategii. Este pentru prima data cand OPEC colaboreaza cu Rusia, de exemplu, si cu alte state, si cred ca a realizat mai mult decat ne asteptam", a afirmat Al Mazrouei.Acesta a adaugat ca sunt necesare investitii de mii de miliarde de dolari pentru a mentine cererea de titei, care ar urma sa creasca anul acesta cel putin la nivelul din 2017. Statele din Golf, cum ar fi Arabia Saudita, Kuweit si Emiratele Arabe Unite sprijina proiectele de majorare a capacitatii de productie dar nu este suficient ca doar aceste tari sa faca investitii in sectorul titeiului, a declarat ministrul Energiei din Emiratele Arabe Unite.La bursa ICE Futures, cotatia barilului de petrol Brent cu livrare in luna aprilie a urcat luni cu 0,13 dolari, ajungand la inchidere la valoarea de 67,48 dolari.Reducerea productiei de petrol a OPEC a permis pretului la petrol sa revina peste pragul de 50 de dolari per baril. Analistii se intreaba daca in aceste conditii Rusia mai este interesata de prelungirea acordului pana la 31 decembrie 2018, deoarece o astfel de decizie ar putea determina SUA sa-si majoreze productia. Conform acordului, Rusia a acceptat sa-si reduca productia cu 300.000 bpd fata de nivelul din octombrie 2016.Rusia este puternic dependenta de veniturile din exporturile de petrol si se teme ca o eventuala crestere brusca a preturilor ar putea fi urmata de un nou colaps. Un obiectiv cheie al acordului convenit in 2016 de principalii producatori mondiali de petrol a fost atins, in conditiile in care cotatia titeiului Brent a revenit la peste 60 de dolari per baril, de la 27 de dolari per baril in 2016.