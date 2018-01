Pretul petrolului va ramane stabil in 2018, daca nu apar si mai multe tensiuni geopolitice

"Petrolul WTI si Brent au inceput cu dreptul 2018. Cresterea din trimestrul al IV-lea a fost generata de intreruperi multiple, dar scurte, ale productiei, iar in ultima perioada pretul a primit sprijin de la protestele din Iran. Trendul bullish instalat in iunie, anul trecut, a creat un numar record de pozitii speculative si a sprijinit revenirea productiei din SUA. In timpul saptamanii de Craciun, fondurile hedge au continuat sa cumpere pozitii in urma unor intreruperi de productie din Scotia si Libia, coroborate cu scaderea stocurilor din SUA. Nu mai putin de 27.000 de contracte WTI si Brent au fost cumparate de Craciun, ceea ce inseamna ca avem pozitii cumulate de 977.000 de loturi. Nu departe de recordul din februarie, 2017", se arata in analiza bancii, realizata de Ole Hansen.Productia din SUA a atins peste 9.000.000 barili/zi, potrivit datelor din raportul lunar al Energy Information Administration, dat publicitatii la finele anului, fiind doar o chestiune de timp pana cand productia va atinge 10 milioane de barili zilnic.Potrivit analistului Saxo Bank, in afara de intreruperile de productie din octombrie, pretul petrolului a gasit sprijin si in reducerea stocurilor din SUA, cu peste 100 milioane de barili fata de recordul din martie 2017. O cadere de asemenea proportii a ajutat pretul sa sara, desi "gaura" din stocuri se datoreaza in mare parte exportului. Acum, intre ianuarie si martie, stocurile au o crestere sezoniera, din cauza incetinirii activitatii din rafinarii.Acesta precizeaza ca in conditiile in care OPEC si Rusia au promis ca tin productia sub control, cele doua chestiuni care vor determina pretul petrolului in 2018 sunt raspunsul productiei la preturile mari ale producatorilor de petrol de sist din SUA si performanta economica globala. Un nou an cu o crestere robusta a cererii in zona OPEC de aproximativ 1,4 milioane barili/zi (media estimata de OPEC, IEA si EIA) ar putea fi intrunita de productia statelor non-OPEC."Chiar daca am inlatura riscul geopolitic, pozitiile long record pe WTI si Brent ar putea fi periclitate de pretul petrolului care cauta noi surse de crestere. Avem, de asemenea, semne de ingrijorare legate de economia Chinei care ar putea duce la o scadere a cererii. Pretul carburantilor in SUA ar putea creste - o noua sursa de risc la adresa pretului petrolului, pentru ca va scadea cererea de consum. Uitandu-ne la ce impact a avut asupra pretului o simpla schimbare de cateva mii de barili/zi la furnizare sau cerere, putem avea un indiciu asupra riscului privind stabilitatea pretului, in special la inceput de 2018. Brent s-ar putea tranzactiona mai degraba in intervalul 50 - 60 de dolari, decat 60 - 70 de dolari. Spre finele anului, vedem petrolul Brent la 60 dolari/b si WTI la 57 dolari/b", se arata in analiza.In ceea ce priveste cresterea pretului, riscul geopolitic ramane principala sursa deoarece au fost suficiente crize in a doua jumatate a lui 2017 si ar putea contrazice prognoza de preturi stabile sau chiar in scadere pe 2018 pentru titei.Saxo Bank Group (Saxo) este specialist de top in investitii si tranzactionare online multi-active ce ofera un set complet de tehnologii, instrumente si strategii de tranzactionare si investitii.