Profitul OMV a crescut cu 31% datorita majorarii pretului titeiului

In perioada iulie-septembrie 2018, profitul operational inainte de dobanzi si impozitare si ajustat cu elemente speciale (Clean CCS) a urcat la 1,05 miliarde de euro, din care 363 milioane de euro a fost contributia OMV Petrom, fata de 228 milioane de euro in trimestrul trei din 2017. Analistii intervievati de Reuters se asteptau la un profit operational ajustat de 929 milioane de euro.Profitul net atribuibil actionarilor a scazut in trimestrul trei din 2018 la 221 milioane de euro, de la 439 milioane de euro in perioada similara din 2017, in urma majorarilor de taxe.Cota de impozitare a urcat la 46%, de la 21%, in urma taxelor mai ridicate din Norvegia si Libia.Cotatia medie a barilului de petrol Brent ar urma sa se situeze anul acesta la 74 de dolari, fata de 70 de dolari previzionata anterior, a anuntat OMVVanzarile grupului energetic austriac au scazut cu 21% in trimestrul trei din 2018, la 5,6 miliarde euro, fata de 5,7 miliarde euro in perioada similara din 2017.Productia de hidrocarburi a OMV a crescut cu 34% in perioada iulie-septembrie 2018, la 406.000 de barili echivalent petrol pe zi, de la 341.000 boe pe zi in trimestrul trei din 2017. Productia de hidrocarburi a Petrom a fost de 160.000 de barili echivalent petrol pe zi, in scadere cu 4% fata de 166.000 de barili echivalent petrol pe zi.Grupul austriac OMV este actionarul majoritar al Petrom, cu o participatie de 51,01%, in timp ce Ministerul Economiei detine un pachet de 20,64% din actiuni, iar Fondul Proprietatea 20,11%. Petrom este cea mai mare companie romaneasca de petrol si gaze, cu activitati in sectoarele Upstream (Explorare si Productie), Downstream Oil (Rafinare si Marketing), Downstream Gas (Gaze si Energie) .