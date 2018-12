Qatar se retrage din Organizatia Statelor Exportatoare de Petrol

Decizia vine dupa ce Doha a revizuit modurile de a-si spori rolul sau pe plan international si intentioneaza sa lanseze o strategie pe termen lung, a afirmat al-Kaabi la o conferinta de presa.Desi este unul din cei mai mici producatori din OPEC, Qatarul este cel mai mare exportator mondial de gaze naturale lichefiate (LNG).Statul arab a decis sa renunte la calitatea de membru al OPEC, incepand cu data de 1 ianuarie 2019, iar aceasta decizie a fost comunicata organizatiei in aceasta dimineata, a declarat ministrul Energiei, dand asigurari ca Doha va participa totusi la reuniunea OPEC de la Viena.Decizia nu a fost usoara deoarece Qatarul a fost in OPEC timp de 57 de ani, dar impactul tarii asupra deciziilor legate de productia de titei a organizatiei este redus, a explicat Saad al-Kaabi. Acesta a subliniat ca Doha isi va mentine in continuare angajamentele la fel ca orice alt producator din afara OPEC.Retragerea reflecta intentia tarii de a se concentra pe dezvoltarea industriei LNG, a subliniat Saad al-Kaabi, statul din Golf luand masuri pentru a-si majora productia de LNG de la 77 la 110 milioane de tone anual.In perioada 6-7 decembrie va avea loc la Viena o reuniune a 25 de tari membre OPEC si state producatoare din afara cartelului pentru a discuta strategia din 2019. Analistii se asteapta ca la aceasta intalnire sa se decida o noua reducere a productiei de titei. Luni dimineata, cotatia barilului de petrol Brent din Marea Nordului a urcat cu 2,400 dolari, ajungand la valoarea de 61,86 dolari, in timp ce cotatia barilului de petrol 'light sweet crude' a urcat cu 2,28 dolari, la 53,21 dolari.In 2016, tarile membre OPEC si alte 11 state producatoare din afara cartelului au acceptat sa-si reduca productia combinata cu 1,8 milioane de barili pe zi (bpd) pana in 2018.Reducerea productiei de petrol a OPEC a permis pretului la petrol sa revina peste pragul de 50 de dolari per baril.