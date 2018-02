Rezervele de titei ale Romaniei se vor epuiza in cel mult 15 ani. Suntem tot ce mai dependenti de importuri

Productia de titei a totalizat 3,42 milioane tep, fiind cu 4,4% (155.800 tep) mai mica fata de cea din anul precedent.Conform proiectului Strategiei Energetice, publicat pe site-ul Ministerului Energiei, se estimeaza o injumatatire a productiei interne de titei, la aproximativ 2 milioane tone in 2030.Cresterea dependentei de importuri nu poate fi evitata pe termen mediu si lung decat prin incurajarea activitatii de explorare si productie, respectiv prin cresterea eficientei in consumul de carburanti petrolieri, se mentioneaza in document.De asemenea, se estimeaza ca productia de titei isi va continua tendinta de scadere lenta intre 2030 si 2050, de la 22 la 13 TWh (1,93 la 1,15 milioane tep).In scenariul ambitios de decarbonare combinat cu preturi mici ale petrolului, productia de titei cunoaste un punct de cotitura in 2035, incepand de la care are loc o scadere abrupta catre zero.Rezervele dovedite de titei ale Romaniei se vor epuiza in 12-15 ani, la prezenta rata de exploatare