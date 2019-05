Romania a importat peste 2 milioane TEP de titei in primul trimestru din 2019

Productia de titei a totalizat, in perioada mentionata, 829.000 TEP, fiind cu 0,1% (1.200 TEP) mai mare fata de cea din anul precedent.Principalele resurse de energie primara au totalizat 8,725 milioane de tone echivalent petrol (TEP), in scadere cu 172.800 TEP fata de primele trei luni din 2018.Productia interna a depasit 5,167 milioane TEP, in scadere cu 184.100 TEP fata de aceeasi perioada a anului precedent, iar importul a fost de 3,557 milioane TEP.