Rusii anunta o noua descoperire de petrol si gaze naturale in Marea Neagra

Compania rusa nu a precizat insa care sunt cantitatile posibile de hidrocarburi care ar putea exista la acest put, informeaza Reuters."Rezultatele obtinute inspira incredere cu privire la posibilitatea unor mari depozite de petrol si gaze naturale in zona ruseasca a Marii Negre", a informat Rosneft intr-un comunicat de presa.Rosneft si Eni au inceput sa foreze acest put, denumit 'Maria-1', in luna decembrie 2017.In Romania, OMV Petrom si americanii de la ExxonMobil au finalizat cu succes a doua campanie de foraj in perimetrul Neptun din Marea Neagra, unde cele doua companii au investit in total 1,5 miliarde de euro, din 2008 pana in prezent.Primele estimari arata ca in perimetrul Neptun ar putea fi intre 42 si 84 de miliarde de metri cubi de gaze.O alta companie, Black Sea Oil and Gas, care a concesionat perimetrele Midia si Pelican din Marea Neagra, va incepe productia la mijlocul anului viitor.Un al treilea proiect important din Marea Neagra, unde este implicat si Romgaz, este perimetrul Trident, unde exista o descoperire, dar care pana in acest moment nu a fost declarata comerciala. Aici productia ar putea incepe la o diferenta de un an-doi fata de perimetrul Neptun.