Rusii au castigat de sapte ori mai multi bani in 2018 din productia de titei

Castigurile Rosneft depasesc estimarile analistilor, care se asteptau la 76,8 miliarde de ruble, transmit Reuters si MarketWatch.In primele trei luni din acest an, vanzarile au urcat cu 22%, la 1.720 de miliarde de ruble, in timp ce analistii estimau 1.760 de miliarde de ruble.Productia de titei a Rosneft a scazut in perioada ianuarie - martie 2018 cu 1,2%, din cauza acordului cu OPEC.Cel mai mare producator de titei din Rusia, in care compania britanica BP detine o participatie de 19,75%, a anuntat ca productia de hidrocarburi lichide (petrol si gaz condensat) s-a situat la 4,57 milioane de barili pe zi (bpd) in primele trei luni din acest an.Producatorii de titei din afara Organizatiei Statelor Exportatoare de Petrol au decis recent sa se alature OPEC, prelungind pana in martie 2018 perioada de reducere a productiei de titei. In luna decembrie 2016, tarile membre OPEC si alte 11 state producatoare din afara cartelului au acceptat sa-si reduca productia combinata cu 1,8 milioane de barili pe zi (bpd) pana in martie 2018. Reducerea productiei de petrol a OPEC a permis pretului la petrol sa revina peste pragul de 50 de dolari per baril. La bursa ICE Futures, cotatia barilului de petrol Brent cu livrare in luna iulie a scazut vineri cu 0,35 dolari, ajungand la inchidere la valoarea de 77,12 dolari.Rusia s-a angajat sa-si reduca productia cu 300.000 de barili pe zi, de la 11,247 milioane de barili pe zi in octombrie 2016, baza de la care s-a incheiat acordul.Productia totala de hidrocarburi a Rosneft a fost in primul trimestru din acest an de 5,71 milioane de barili echivalent petrol pe zi, aproape de nivelul de 5,80 milioane de barili echivalent petrol pe zi inregistrat in perioada similara din 2017.De asemenea, Rosneft a anuntat luni incheierea unui acord pe doi ani cu grupul francez Total SA privind furnizarea de titei prin conducta Druzhba (Friendship) catre Germania, cantitatea ce va fi livrata ajungand la 4,8 - 10,8 milioane de tone.Productia de gaze naturale a Rosneft a scazut cu 2% in primul trimestru din acest an, la 16,87 miliarde metri cubi, comparativ cu perioada similara din 2017.In data de 5 mai, Qatarul a decis sa preia o participatie de aproape 19% la Rosneft, salvand cel mai mare producator de petrol din Rusia din tranzactia esuata cu compania chineza CEFC.Tranzactia va consolida legaturile dintre Moscova si Doha intr-un moment in care Qatarul se confrunta cu un boicot impus de statele vecine din Golful Persic.Initial, fondul suveran de investitii din Qatar (QIA) a preluat o participatie de 19,5% la Rosneft, impreuna cu traderul elvetian Glencore, pentru 10,2 miliarde euro (12,2 miliarde dolari) cu prilejul privatizarii partiale a companiei rusesti in 2016. Insa, anul trecut, consortiul format de QIA si Glencore a decis sa cedeze 14,16% din actiunile Rosneft pe care le detinea catre compania chineza CEFC China Energy pentru 9,1 miliarde dolari, o tranzactie care urma sa consolideze parteneriatul energetic dintre Moscova si Beijing, cel mai mare exportator mondial de energie si cel mai mare consumator mondial de energie. Insa, aceasta tranzactie nu s-a finalizat, in conditiile in care, la inceputul acestui an, presedintele CEFC China Energy, Ye Jianming, a fost investigat de autoritatile chineze pentru presupuse infractiuni economice.Traderul elvetian Glencore a precizat vineri ca parteneriatul sau cu QIA destinat vanzarii participatiei la Rosneft a fost dizolvat, iar Qatarul si Glencore vor detine in mod direct participatii la Rosneft. In consecinta, QIA va controla o participatie de 18,93% din actiunile Rosneft, iar Glencore va detine un pachet de aproximativ 0,57% din actiunile companiei rusesti."Achizitia de catre China a unei participatii la Rosneft s-a incheiat cu un fiasco. Pivotarea Rusiei spre Est pare mai mult o pivotare spre Orientul Mijlociu, iar Qatarul a sarit in ajutor", a declarat Christian Boermel, analist la firma de consultanta Wood Mackenzie.Rosenft a fost afectata de sanctiunile americane impuse Rusiei pentru anexarea peninsulei Crimeea. Insa, investitia facuta de QIA la Rosneft ar putea fi una profitabila pe termen lung, in conditiile in care actiunile companiei rusesti sunt evaluate la 65 de miliarde de dolari chiar daca Rosneft produce mai mult petrol decat grupul petrolier american ExxonMobil, care este evaluat la 324 de miliarde de dolari.In doar cativa ani, CEFC s-a transformat dintr-un trader petrolier de nisa din orasul natal al lui Ye Jianming (provincia chineza Fujian, din sud-estul Chinei) intr-un conglomerat cu activitati in domeniul energiei si finantelor. In septembrie, cand a fost anuntat acordul cu Rosneft, CEFC sustinea ca este cea mai mai mare companie privata de petrol si gaze din China, avand aproape 50.000 de angajati si venituri de peste 40 de miliarde de dolari. In prezent, insa, CEFC a inceput sa-si vanda activele si, totodata, nu a reusit sa isi plateasca angajatii in ultimele doua luni, pe masura ce creditorii se grabesc sa isi recupereze datoriile pe fondul investigatiei demarate de autoritatile de la Beijing.In 2017, CEFC a primit acordul din partea Consiliului Suprem de Aparare a Tarii si confirmarea Consiliului Concurentei pentru finalizarea tranzactiei de preluare a pachetului majoritar de actiuni al KMG International.Finalizarea tranzactiei prin care CEFC China Energy va prelua un pachet de 51% din actiunile companiei petroliere romane KMG International NV a fost amanata pentru sfarsitul lunii iunie, a informat in martie grupul petrolier kazah KazMunayGas (KMG) . Detinuta integral de compania petroliera KazMunayGas din Kazahstan, KazMunayGas International este prezent in 11 tari si detine rafinariile Petromidia Navodari (cea mai mare unitate de profil din Romania) si Vega Ploiesti (cea mai veche rafinarie in functiune), dar si retele de distributie de carburanti (Rompetrol) in Romania, Bulgaria, Moldova, Georgia, Franta si Spania.