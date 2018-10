Rusii si sauditii au convenit sa pompeze mai mult petrol pe piata, la comanda lui Trump

Presedintele SUA, Donald Trump, a dat vina pe Organizatia Statelor Exportatoare de Petrol (OPEC) pentru pretul ridicat al petrolului si a cerut acesteia sa isi majoreze productia pentru a face posibila o scadere a pretului combustibililor la pompa inaintea alegerilor pentru Congresul SUA, care vor avea loc in data de 6 noiembrie.Sursele citate de Reuters sustin ca luna trecuta ministrul saudit al Energiei, Khalid al-Falih, si omologul sau rus, Alexander Novak, au avut o serie de intalniri la care au convenit sa isi majoreze productia de petrol incepand din luna septembrie si pana in luna decembrie a acestui an, in conditiile in care atunci cotatia titeiului se indrepta spre nivelul de 80 de dolari per baril. In prezent, un baril de petrol este cotat la peste 85 de dolari."Rusii si sauditii au convenit sa pompeze mai mult petrol pe piata, insa au decis sa faca acest lucru pe tacute, pentru a nu parea ca actioneaza la comanda lui Trump", a declarat una dintre surse."Ministrul saudit al Energiei l-a informat pe secretarul american al Energiei, Rick Perry, ca Arabia Saudita isi va majora productia daca clientii sai vor cere mai mult petrol", a declarat o alta sursa.Miercuri, un baril de titei Brent era cotat la 85,30 dolari, in crestere cu 0,6%, in timp ce barilul de titei U.S. West Texas Intermediate (WTI) era stabilit la 75,55 dolari, in crestere cu 0,4%. In perioada care a trecut de la mijlocul lunii august si pana in prezent, cotatia petrolului Brent si WTI a crescut cu aproximativ 20%, respectiv 17%.