Scaderea constanta a dolarului ar putea aduce cu sine preturi mai mici pentru marfuri, la inceput de 2018

"Titeiul a reusit sa recupereze jumatate din ce a pierdut in timpul vanzarilor la scara mare din 2014 si 2016 in timp ce aurul a inceput din nou sa provoace zona de rezistenta de peste 1.350 dolari unde a fost respins de trei ori deja din 2014 incoace. Gazele naturale au crescut mai mult si au depasit intervalul de tranzactionare predominant de peste un an. Scaderile mari saptamanale consecutive ale inventarului si prognoza pentru vreme rece in continuare pana in februarie au inclinat balanta in favoarea optimistilor in ciuda productiei record actuale", a spus Ole Hansen, conform unui comunicat de presa al institutiei financiare remis, marti, Agerpres.Dolarul mai slab a ajutat si la sustinerea sectorului cerealelor. Acest lucru a avut loc in contextul unei combinatii de competitivitate crescuta la export pentru contractele denominate in dolari si nevoia de fonduri pentru a reduce ceea ce pana de curand fusese o pozitie short record pe toate cele trei cereale cheie, porumb, grau si soia.Ole Hansen apreciaza ca cel mai mare factor determinat ramane fara indoiala dolarul care, in ultimele sapte saptamani, a oferit un nivel aproape constant de sustinere pe masura ce a continuat sa scada. Dar, in afara dolarului, trebuie mentionati alti factori determinanti.Cresterile dobanzilor din SUA, cinci la numar pana acum in acest ciclu, au marcat toate un minim al aurului de unde s-a redresat.Conform analizei Saxo Bank, indicatorii de risc geopolitic au crescut de cand Trump este presedinte, "determinati de riscul unei crize diplomatice majore si a obiceiurilor de a posta pe Twitter intr-un mod cel putin controversat". In prezent, atentia este indreptata asupra riscului de razboaie comerciale, Coreea de Nord si Iran versus SUA.Datele economice din SUA au ratat in general estimarile in ultima luna, crescand astfel riscul unei incetiniri economice in SUA. Cererea de investitii ramane ferma, detinerile produselor tranzactionate la bursa ajungand la un maxim pe 55 de luni pe baza cererii constante din partea investitorilor pe termen lung, in timp ce fondurile speculative au fost cumparatori agresivi de la mijlocul lunii decembrie.Titeiul a continuat in crestere, gasind sustinere din partea scaderii dolarului, a comentariilor favorabile din Arabia Saudita si Rusia si o reducere continua a stocurilor de titei americane. Redresarea s-a oprit doar dupa ce atat titeiul WTI, cat si cel Brent au reusit sa recupereze jumatate din ce au pierdut in timpul vanzarilor la scara mare din perioada 2014-2016.Dat fiind impactul asupra pretului petrolului a catorva sute de barili pe zi in oferta sau cererea modificate, se observa riscul, mai ales in lunile urmatoare, ce inclina spre preturi mai mici, titeiul Brent cel mai probabil stabilindu-se intr-un interval intre 60-70 dolari in loc sa continue mai sus.Un dolar mai scazut, alaturi de riscurile politice reinnoite (am avut parte de destule in a doua jumatate a lui 2017), vor fi probabil sursele cheie de sustinere ce ar putea afecta estimarea Saxo Bank de preturi mai mici pe parcursul primului trimestru al anului 2018.