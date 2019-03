Scumpirea petrolului a impulsionat vanzarile si profitul Lukoil in 2018

"Cresterea s-a datorat in principal preturilor mai mari la hidrocarburi, deprecierii rublei, cresterii volumului tranzactiilor cu petrol precum si cresterii vanzarilor de gaze", a precizat Lukoil.Faptul ca pretul petrolului a avut un impact major asupra rezultatelor Lukoil este evident in rezultatele pe trimestrul patru 2018, cand vanzarile companiei au crescut cu doar 11,4% pana la 2.043 miliarde ruble, din cauza pretului mai mic la petrol si produse rafinate.De asemenea, in 2018 productia realizata de rafinariile din grupul Lukoil a crescut cu 0,4%, pana la 63,8 milioane tone de produse rafinate, iar cresterea s-a datorat unui grad mai mare de utilizare a rafinariilor din Perm, Volgograd, Italia si Romania. Productia rafinariilor din Europa a ramas practic neschimbata la 22,8 milioane de tone. "Productia mai mare la rafinariile din Romania si Italia a fost contracarata de scaderea volumului productiei la rafinaria din Burgas ca urmare a unor lucrari de mentenanta", a precizat grupul rus.Lukoil este al doilea mare producator de titei din Rusia, cu rezerve dovedite de hidrocarburi care se ridica la aproximativ 1,3% din rezervele globale.Lukoil Romania este unul dintre liderii pietei petroliere romanesti, avand o cota de aproximativ 20% din piata totala de produse petroliere. In prezent, compania Lukoil Romania detine rafinaria Petrotel si comercializeaza carburanti printr-o retea de 300 de statii de distributie.