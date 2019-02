Seful Lukoil se asteapta ca pretul petrolului sa ramana relativ ridicat

Cotatia barilului de petrol a crescut cu aproximativ 20% de la inceputul anului, gratie unui acord de reducere a productiei convenit de Organizatia Statelor Exportatoare de Petrol (OPEC) cu alti mari producatori de petrol care nu sunt membri ai cartelului, precum Rusia.Intr-un discurs tinut miercuri in camera superioara a Parlamentului rus, Vagit Alekperov a spus ca exista motive sa credem ca pretul petrolului va fi unul relativ ridicat, avand in vedere impactul pe termen lung al colapsului preturilor in 2014, precum si prognozele care arata spre o incetinire a productiei de petrol a SUA."Diminuarea investitiilor dupa scaderea pretului in 2014 trebuie sa aiba un efect. Lumea nu i-a simtit consecintele inca. Din cauza inertiei semnificative din industria petroliera si a lungului ciclu de la investitii pana la demararea productiei, estimam ca efectul real al diminuarii investitiilor va fi resimtit abia incepand din 2022", a spus Alekperov.In 2014, pretul petrolului s-a prabusit din cauza ca statele OPEC au decis sa mentina acelasi nivel al productiei in pofida faptului ca piata mondiala era supra-aprovizionata, ca urmare a cresterii productiei de petrol de sist in SUA si a cresterii modeste a cererii de petrol in China.In luna decembrie 2018, OPEC si alti mari producatori, in frunte cu Rusia, o alianta cunoscut sub denumirea OPEC+, au convenit sa reduca oferta de petrol cu 1,2 milioane de barili pe zi timp de sase luni, incepand cu data de 1 ianuarie 2019. In cadrul acestui acord, Rusia s-a angajat sa isi reduca productia cu 228.000 de barili pe zi.Sursele citate de Reuters au informat ca Ministerul rus al Energiei intentioneaza sa organizeze o reuniune cu producatorii rusi de petrol in data de 1 martie pentru a discuta acordul OPEC+. Alekperov a confirmat ca aceasta reuniune va avea loc, precizand ca si el va lua parte.Dupa discursul din Camera Superioara a Parlamentului rus, Vagit Alekperov le-a declarat jurnalistilor ca un pret al petrolului de 60-70 de dolari per baril este unul relativ ridicat si corect, permitand investitiile.Lukoil este al doilea mare producator de titei din Rusia, cu rezerve dovedite de hidrocarburi care se ridica la aproximativ 1,3% din rezervele globale. Lukoil Romania este unul dintre liderii pietei petroliere romanesti, avand o cota de aproximativ 20% din piata totala de produse petroliere. In prezent, compania Lukoil Romania detine rafinaria Petrotel si comercializeaza carburanti printr-o retea de 300 de statii de distributie.