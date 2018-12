SUA au devenit exportator net de petrol pentru prima data in ultimii 75 de ani

Aceasta modificare este rezultatul unui boom fara precedent al productiei de petrol a SUA, gratie miilor de sonde care pompeaza petrol in regiunea Permian din Texas si New Mexico, precum si in zona Bakken din Dakota de Nord si Marcellus din Pennsylvania."Devenim puterea energetica dominanta a lumii. Insa deoarece aceasta modificare este una graduala in timp nu cred ca va provoca o revolutie, dar cred ca OPEC va fi nevoit sa tina cont de acest lucru atunci cand se vor gandi sa reduca productia", a spus Michael Lynch, presedintele Strategic Energy & Economic Research.Potrivit datelor Administratiei pentru Informatii Energetice, SUA au vandut saptamana trecuta peste hotare o cantitate neta de 211.000 barili de petrol pe zi de titei si produse rafinate, comparativ cu importuri nete de aproximativ trei milioane de barili pe zi in 2018 si un varf de peste 12 milioane barili importate zilnic in 2005.EIA sustine ca, potrivit datelor saptamanale, SUA a fost un importator net incepand din 1991. Cu toate acestea, unii istorici care au analizat date si mai vechi sustin ca SUA au fost un importator net de petrol inca de la mijlocul anilor 1940, cand Harry Truman era presedinte.Revolutia petrolului de sist a transformat SUA in cel mai mare producator mondial de petrol, depasind Rusia si Arabia Saudita. In paralel, puterea OPEC s-a diminuat, subminandu-i pozitia de forta geopolitica majora in ultima jumatate de secol. In ultimele zile cartelul si aliatii sai s-au intalnit la Viena in incercarea de a cadea de acord asupra unei reduceri de productie destinat sa sustina preturile, insa aceasta reducere risca sa duca la cresterea cotei de piata a SUA.Analistii sunt de parere ca exporturile de petrol ale SUA ar urma sa creasca si mai mult gratie noilor oleoducte care vor face legatura cu zona Permian si a unui numar de cel putin noua terminale petroliere care ar urma sa fie capabile sa incarce supertancuri petroliere.Chiar daca balanta neta arata ca SUA vinde mai mult petrol decat cumpara, companiile americane de rafinare continua sa cumpere zilnic de peste hotare milioane de barili de petrol si combustibili. SUA importa mai mult de sapte milioane de barili de titei pe zi din intreaga lume pentru a-si alimenta rafinariile, care consuma zilnic peste 17 milioane de barili de titei. In schimb, SUA au devenit cel mai mare furnizor mondial de carburanti.