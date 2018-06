Transportatorii preseaza Guvernul sa restituie supraacciza: Pretul petrolului va creste din nou!

"Uniunea Nationala a Transportatorilor Rutieri din Romania solicita Guvernului sa accelereze publicarea Hotararii de Guvern (HG) privind conditiile, procedura si termenele de restituire a supraaccizei, dupa ce pretul petrolului a urcat la peste 75 dolari/baril, iar estimarile arata ca in acest an va atinge pragul de 100 dolari/baril", se arata in comunicat.Potrivit unei analize UNTRR, in prezent, Romania inregistreaza cel mai mare cost din regiune pentru o firma de transport (pret motorina fara TVA si cu acciza recuperabila) pentru un litru de motorina, de 1,07 euro/litru. Comparativ, in Bulgaria costul este de 0,94 euro/litru, Ungaria - 0,99 euro/ litru, Slovenia - 0,96 euro/litru, Polonia - 0,96 euro/ litru, Cehia - 1,04 euro/litru sau Austria - 1,05 euro/litru.Conform UNTRR, sase tari din UE restituie supraacciza la motorina transportatorilor rutieri: Ungaria - 0,0225 euro/ litru (Ungaria restituie acciza 0,02 -0,035 - 0,055 euro litru, iar acciza este de 354 euro/ 1.000 litri cand pretul petrolului este peste 50 dolari/baril si 390 euro/1.000 litri cand pretul petrolului este 50 dolari/ baril sau sub), Belgia - 0,2133 euro/litru (acciza este de 565,85 euro/1.000 litri), Slovenia - 0,09605 euro/ litru (acciza este de 468,99 euro/ 1.000 litri), Franta - 0,1775 euro/litru pentru camioane si 0,2173 euro/litru pentru autocare (acciza este de 609,5 euro/1.000 litri), Spania - intre 0,017 - 0,048 euro/ litru in functie de regiune (acciza este de 367,38 euro/ 1.000 litri), iar in Italia - 0,21418 euro/litru (acciza este de 617,4 euro/1.000 litri).Cotatiile petrolului au ajuns la maximul ultimilor trei ani si se estimeaza ca pe fondul situatiei din Orientul Mijlociu, crizei din Venezuela si cererii in crestere la nivel mondial, pretul petrolului sa atinga un nivel de 100 dolari/baril in 2018.Transportatorii rutieri solicita recuperarea accizei de la data de 1 octombrie 2017 si nu de la data publicarii in Monitorul Oficial a Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr. 25/ 2018.