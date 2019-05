Ungaria ameninta ca va semna un nou contract pe termen lung cu Rusia, daca nu va primi mai repede gaze din Romania

In apele teritoriale romanesti ale Marii Negre, companiile ExxonMobil si OMV Petrom exploreaza impreuna blocul Neptun, unde primele estimari arata existenta unor zacaminte de gaze intre 42 si 84 de miliarde de metri cubi.Potrivit firmei de consultanta Deloitte,Accesarea resurselor din Marea Neagra ar putea diversifica sursele de aprovizionare din regiune si ar aduce guvernului Romaniei venituri de 26 de miliarde dolari pana in 2040."ExxonMobil poate revolutiona piata furnizarii de energie in Europa. Insa ar trebui sa ia o decizie finala de investitii", a spus Szijjarto intr-un interviu acordat Reuters in orasul american Houston, unde a inaugurat un consulat al Ungariei. "" a adaugat oficialul ungar.La inceputul acestei luni, directorul general al grupului austriac OMV, Rainer Seele, a declarat ca divizia OMV Petrom este intr-un "dialog intensiv" cu Guvernul Romaniei pentru a putea lua o decizie finala de investitii cu privire la proiectul Neptun.Potrivit lui Rainer Seele, este nevoie de o mai mare securitate cu privire la fiscalitate, de o piata a gazelor libera si de cele mai mici restrictii posibile cu privire la exporturile de gaze naturale. "", a spus atunci Seele.La randul sau, purtatorul de cuvant de la ExxonMobil, Julie King, a declarat pentru Reuters ca grupul american analizeaza mai multi factori inainte de a decide daca va investi in proiectul Neptun din Romania.O decizie finala necesita ", o piata a gazelor liberalizata in Romania care permite comertul liber si o interconectivitate suficienta cu pietele vecine libere si lichide pe durata contractului de concesionare" a spus King.Pozitia Ungariei in Europa Centrala creeaza un dezavantaj pentru aceasta tara in a avea acces la importurile de gaze naturale, sustine Peter Szijjarto."Intrebarea daca vom putea sa ne diversificam sursele de aprovizionare depinde de patru state aliate: Croatia, Romania, SUA si Austria. Este o situatie ciudata in care", a subliniat Peter Szijjarto.OMV Petrom isi doreste foarte mult sa continue proiectul de gaze din Marea Neagra, insa, deocamdata, nu se intrunesc conditiile necesare pentru a fi luata decizia de a merge mai departe, a declarat, la finele lunii februarie, Christina Verchere, CEO al OMV Petrom.Grupul austriac OMV este actionarul majoritar al Petrom, cu o participatie de 51,01%, iar Ministerul Energiei detine 20,64% din actiunile OMV Petrom.Petrom este cea mai mare companie romaneasca de petrol si gaze, cu activitati in sectoarele Upstream (Explorare si Productie), Downstream Oil (Rafinare si Marketing), Downstream Gas (Gaze si Energie) .