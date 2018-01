Alimentele au fost cu 8% mai scumpe in 2017 fata de 2016, in intreaga lume. Si totusi, in luna decembrie s-a schimbat ceva

FAO publica lunar propriul sau Food Price Index, care masoara modificarile de preturi inregistrate la un cos de alimente format din cereale, uleiuri vegetale, lactate, carne si zahar. In luna decembrie 2017, acest indice a scazut cu 3,3%, comparativ cu luna noiembrie, pana la un nivel de 169,8 puncte.In pofida scaderilor inregistrate in ultimele luni ale lui 2017,, atingand, totodata, cea mai ridicata medie anuala de dupa 2014, chiar daca pe pietele internationale mancarea este cu 24% mai ieftina decat in 2011.Potrivit FAO, factorul principal care a stat la baza scaderii pretului global al alimentelor in luna decembrie a foste. Cu toate acestea, pe ansamblul anului 2017, acest subindex este cu 31,5% mai mare decat in 2016.De asemenea, pretul la uleiurile vegetale a scazut cu 5,6% in luna decembrie, comparativ cu noiembrie, ca urmare a cresterii stocurilor de ulei de palmier, in timp ce pretul zaharului a coborat cu 4,1% de la o luna la alta.In schimb, pretul cerealelor a ramas practic neschimbat, pentru a treia luna consecutiv, iar pretul la carne a scazut usor in decembrie comparativ cu noiembrie 2017.