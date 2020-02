Alimentele s-au scumpit in intreaga lume pentru a patra luna consecutiv, in ianuarie

FAO publica lunar propriul sau Food Price Index, care masoara modificarile de preturi inregistrate la un cos de alimente format din cereale, uleiuri vegetale, lactate, carne si zahar. In luna ianuarie 2020, acest indice a crescut cu 0,7%, comparativ cu luna decembrie 2019, si cu 11,3% fata de luna ianuarie a anului trecut, pana la un nivel de 182,5 puncte.Factorul principal care a stat la baza cresterii pretului global al alimentelor in luna ianuarie a fost un salt de 7% inregistrat de pretul uleiurilor vegetale, care a atins cel mai ridicat nivel din ultimii trei ani, ca urmare a majorarii preturilor la uleiul de palmier, soia, floarea soarelui si rapita. De asemenea, pretul zaharului calculat de FAO a crescut si el cu 5,5% pe fondul prognozelor referitoare la o productie mai scazuta de zahar in mai multe tari mari producatoare.In schimb, pretul carnii a pus capat unei tendinte de crestere care a durat 11 luni si a inregistrat o scadere de 4% in ianuarie, in contextul reducerii achizitiilor in China si Extremul Orient, dar si al cantitatilor mari de carne de porc si vita disponibile la export.In paralel, FAO a anuntat joi ca se asteapta in acest an la o productie record de cereale la nivel global de 2,715 miliarde tone, cu 2,3% mai mult decat productia inregistrata in 2019. De asemenea, comertul mondial cu cereale in sezonul 2019/2020 este prognozat sa creasca cu 2,3%, pana la 420,2 milioane tone, al doilea cel mai ridicat nivel din istorie, ca urmare a cresterii livrarilor de grau din Uniunea Europeana si Ucraina spre Asia.