Alimentele s-au scumpit pentru a doua luna consecutiv, in toata lumea

FAO publica lunar propriul sau Food Price Index, care masoara modificarile de preturi inregistrate la un cos de alimente format din cereale, uleiuri vegetale, lactate, carne si zahar, informeaza Reuters.In luna martie 2018, acest indice a urcat cu 1,1%, comparativ cu luna precedenta, o crestere similara cu cea inregistrata in februarie 2018, pana la un nivel de 172,8 puncte. Comparativ cu situatia din luna martie 2017, pretul international al alimentelor a crescut cu 0,7%."Scaderile inregistrate la zahar si majoritatea uleiurilor vegetale au fost mai mult decat contracarate de cresterile de preturi la porumb, carne si majoritatea produselor lactate", a informat FAO, intr-un comunicat.In paralel, FAO a anuntat ca in 2017 recolta mondiala de cereale a atins un nivel record de 2,646 miliarde tone, cu 33 de milioane de tone mai mult decat in 2016.Cu toate acestea, FAO se asteapta la scaderea productiei de porumb si grau in 2018 pe baza primelor estimari.Organizatia mizeaza in acest an pe o scadere a productiei mondiale de grau pana la 750 milioane tone, cu aproape un procent mai putin decat recolta cvasi-record din 2017, in conditiile in care prognozele sugereaza o scadere a productiei in China, India si Rusia.